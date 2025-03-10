تفاصيل اتفاق الشرع مع مظلوم عبدي لدمج “قوات سوريا الديمقراطية” في مؤسسات الدولة

أعلنت الرئاسة السورية أن اجتماعا جرى، اليوم الاثنين، بين الرئيس أحمد الشرع وقائد القوات الكردية في سوريا مظلوم عبدي، قضى إلى اتفاق باندماج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية صورة تجمع الشرع وعبدي أثناء توقيع الاتفاق الذي جاء من 8 بنود، حسب ما نشرتها الوكالة السورية للأنباء، وهي:

1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

6- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

8- تعمل اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.