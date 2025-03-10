حماس تعلّق على عدم انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامه بالانسحاب من محور فيلادلفيا” وعدم الالتزام بجدول الانسحاب المتفق عليه.

وقالت الحركة في بيان، الاثنين، إن “الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بالخفض التدريجي لقواته في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الاولى، ولم يلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الثاني والأربعين حسب ما ورد في الاتفاق”.

ووفقًا للاتفاق، كان من المقرر اكتمال الانسحاب بحلول اليوم الخمسين للاتفاق، الذي كان يُفترض أن يتم أمس، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حسب الحركة.

ووصف البيان الانتهاك بأنه يمثل “خرقًا واضحًا للاتفاق، ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه”.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الانتهاكات “تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم في الضغط على الاحتلال للوفاء بتعهداته وإنهاء وجوده في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) فورًا”.

وطالب البيان الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان انسحاب الاحتلال واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية دون تأخير، مؤكدًا أن الالتزام بالاتفاق واستكمال المفاوضات هو “السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى، وأي مماطلة تعني تلاعبًا بمصيرهم ومشاعر عائلاتهم”.

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كان من المفترض أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من محور فيلادلفيا آخر أيام المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن يستكمله خلال 50 يومًا.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.