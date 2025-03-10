زاهر جبارين: تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال انتصار واضح لفكر المقاومة (فيديو)

قال زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة الغربية إن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو “انتصار واضح لفكر وعنوان المقاومة وانتصار لإرادة الشعب، ودليل على أن الاحتلال لا يمكنه كسر إرادة الشعب الفلسطيني مهما امتلك من دعم مالي وسياسي”.

ووصف جبارين، خلال استقبال الأسرى المحررين في الدفعة الأخيرة من صفقة التبادل المُبعدين إلى خارج فلسطين، لحظة إطلاق سراح هؤلاء الأسرى بأنها “لحظة العز والفخر وتسجل في تاريخ النضال الفلسطيني، بل وفي تاريخ الإنسانية جمعاء لحظة من البطولة والصمود والعطاء”.

صمدوا في وجه الجلاد

وقال إن الأسرى “صمدوا في وجه الجلاد وقهروا السجان بصبرهم وثباتهم حتى عادوا إلينا مرفوعي الرؤوس”.

وأكد أن “الأسرى كانوا أحرارا داخل السجون بعزيمتهم، وصاروا اليوم عنوان الكرامة والنصر والثبات وعنوان العودة إلى فلسطين عزيزة محررة وإلى المسجد الأقصى”.

تضحيات أهل غزة

وقال جبارين إن “أهل غزة ضحوا بدمائهم وبيوتهم وبكل ما يملكون من أجل حرية الأسرى”.

وشدد على أن “غزة صمدت رغم القصف والتجويع ورغم الخذلان، وأثبتت أن الحق لا يسترد إلا بالقوة وأن إرادة الشعوب لا تقهر”.

وأشار إلى أن العشرات من الأسرى أمضوا عشرين أو ثلاثين سنة خلف القضبان، وأن شيخ الأسرى نائل البرغوثي قضى أكثر من خمسة وأربعين عاما في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن إجمالي الأحكام على بعض الأسرى بلغت آلاف السنين، “لكنهم تحرروا بفضل الله ثم بفضل المقاومة ليثبتوا أن هذه الأحكام باطلة، وأن حكم المقاومة هم الحكم الحقيقي”.

وأضاف جبارين أنه “على مدار 76 عاما حاول الاحتلال كسر إرادة هذا الشعب لكنه فشل لأن هذا الشعب ضحى بكل ما يملك من أجل حريته”.

وقال جبارين لمن لا يزالون وراء القضبان إن “موعدهم مع الحرية قريب وإن غدا لناظره لقريب، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود آخر أسير إلى بيته وأهله مرفوع الرأس شامخا”.

ووجه الشكر إلى الوسطاء الذين تمكنوا من التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار، وإلى الدول التي ساندت الأسرى المحررين، وعلى رأسها قطر وتركيا ومصر.