مصر تترقب الشريحة الرابعة من تمويل صندوق النقد.. لماذا يتخوف الشارع؟

تترقب مصر دفعة جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية قد تصل إلى 2.5 مليار دولار وسط ترقب واهتمام واضح في الشارع المصري.

وتسمح المراجعة الرابعة من برنامج القرض الذي يقدمه صندوق النقد لمصر، البالغ 8 مليارات دولار، بصرف 1.3 مليار دولار، كما تتيح “آلية الصلابة والمرونة” نحو 1.2 مليار دولار أخرى، وهي نوع من القروض بشروط أكثر تيسيرا.

وبينما يتخوف الشارع من موجة إجراءات تقشفية جديدة وزيادة في الأسعار تنتظر الحكومة دعما للسيولة الدولارية، وتعزيزا لثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الذي يحاول تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة.

رفع الدعم نهائيا

وعلى وقع التزام مصر بسلسلة إجراءات قاسية، على رأسها مرونة سعر الصرف، طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق، بدت موافقته متوقعة، لكنها، كما يقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس للجزيرة مباشر، ليست جديدة “فنحن في مرحلة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقا، وهو انتهاء ظاهرة وجود سعرين لأي سلعة”.

وأوضح النحاس أن ذلك قد يعني رفع الدعم نهائيا بالتزامن مع شرائح حماية اجتماعية اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل.

واعتبر النحاس أن رفع الدعم تدريجيا عن البطاقات التموينية مؤخرا كان بمثابة “طُعم لم يبتلعه الناس”، مشيرا إلى أن الأسرة التي تضم أكثر من أربعة أفراد لن تحصل على أي دعم تمويني.

كما ربط النحاس بين المراجعة الرابعة وبين موجة رفع متوقعة لأسعار الوقود، وقال إن مصر ملزمة بالانتهاء من تنفيذ كافة طلبات الصندوق خلال العام الحالي الذي سيشهد استحقاقات يتعين سدادها وتبلغ 22 مليار دولار.

“حساسية” الشارع اتجاه الصندوق

ويبدو الكلام عن أسعار الوقود مستفزا لكثيرين كما يقول عبده سويلم -وهو سائق سيارة أجرة- للجزيرة مباشر متوقعا أن يشمل الارتفاع كل شيء، ويضيف متسائلا “متى يتوقف هذا الضغط؟”.

ويتفق الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مع ما يقوله السائق، حيث قال للجزيرة مباشر إن سيرة الصندوق تصيب الشارع المصري بـ”الحساسية”، على حد تعبيره، ويضيف أن الشريحة الرابعة تأخرت شهورا لأسباب غامضة على المصريين “الذين يتحملون وحدهم أعباء الديون من دخلهم المحدود”.

وذهب عبد السلام إلى أنه ربما يكون هناك ما تخفيه الحكومة والصندوق عن المصريين بشأن تفاصيل المفاوضات “فالمواطن يضع يده على قلبه خوفا من المفاجآت غير السارة”.

وتحدث عبد السلام عن توقعات بـ”عواصف اقتصادية وأزمات اجتماعية وخطط تقشف وتضخم وتعويم متواصل للجنيه واضطرابات في سوق الصرف الأجنبي وزيادات قياسية في الأسعار”.

تراجع قيمة الجنيه

وأمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بوسط القاهرة يتجدد الحوار بين المنتظرين، لكن الحوار يتركز عادة على تراجع قيمة الجنيه يوما بعد يوم كما يقول يحيى حنفي، وهو مدير حسابات متقاعد بوزارة الصحة، للجزيرة مباشر.

ويعلق عوض البرعي -وهو معلم للغة عربية- على قروض صندوق النقد قائلا “لا خير يرتجى منها، فهي لا تبشر إلا بزيادة الأسعار وخفض الجنيه”.

ومع كل شريحة من قرض صندوق النقد تؤكد الحكومة أن الصرف يعزز الثقة بالاقتصاد، لكن الخبير الاقتصادي وائل النحاس تحدث للجزيرة مباشر عن استحالة الفكاك من الصندوق الذي رهن خطوات مصر بقرار المانحين والشركاء الدوليين.

وأضاف “رفض التعويم يعني التخلف عن برنامج الإصلاح ومن ثم خطورة كبرى على أموال الشركاء الذين سيطالبون باسترداد ودائعهم”.

كما يرى النحاس ارتباطا وثيقا بين الضغوط على مصر والتوترات الإقليمية المتصاعدة، مشيرا إلى أن الصندوق لم يكن يصغي لمطالب القاهرة قبل طوفان الأقصى، كما لفت إلى “تأثير أمريكي كبير على الدول المانحة والتسهيلات المقدمة طبقا لمواقف مصر مما يجري بالمنطقة”.

سعر رغيف الخبز

وأمام أحد المخابز القريبة من ميدان رمسيس بوسط القاهرة يتجدد الحديث عن رغيف الخبز فيقول صلاح سباعي صاحب المخبز للجزيرة مباشر إنه سيضطر إلى رفع الأسعار إذا زادت التكلفة.

ويحصر سباعي مشكلته في سعر الوقود، بينما يعتبر محمد جلال المترجم بإحدى دور النشر الخاصة أن الأزمة تتعدى أسعار البنزين لتشمل الكهرباء وغاز المنازل والنقل وكل أنواع السلع، وهو ما يرتبط بالصندوق “السيئ السمعة” على حد وصفه.

ويعتقد النحاس أن الأسعار كان يمكن أن تشهد انفلاتا أكبر مما هي عليه، بعدما التهمت خدمات الكهرباء وغاز المنازل وقوائم الرسوم الحكومية أي فوائض نقدية.

حزمة اجتماعية

ومن جانبها أطلقت الحكومة المصرية حزمة اجتماعية لدعم الفئات المتضررة من الأسعار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه (نحو 138 دولارا) شهريا وزيادة المعاشات، والدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، ودعمًا للمزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.

وعلى نحو مفاجئ خفض صندوق النقد الدولي قبل أيام توقعاته للاقتصاد المصري في تقرير الآفاق العالمي للعام المالي الحالي والمقبل.

وتوقع الصندوق نموًّا قدره 3.6% في العام المالي الذي بدأ في يوليو/تموز 2024 وينتهي في يونيو/حزيران 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%، كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل من 5.1% إلى 4.1%.

وخلال السنوات العشر الماضية منح الصندوق مصر قروضا تزيد قيمتها على 23 مليار دولار، لكن أزمة الدين العام المحلي والخارجي تفاقمت في حين تكافح الحكومة للحفاظ على قيمة العملة التي خُفِّضت أربع مرات منذ فبراير/شباط 2022.