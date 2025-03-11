إدانات واسعة بعد استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو منى برصاص أمن السلطة في جنين (شاهد)

استشهد شاب فلسطيني مطارد من قبل قوات الاحتلال، مساء الاثنين، برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة جنين، بعد محاصرته وإطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وأعلنت قوى الأمن الفلسطيني في بيان رسمي، أمس، أن “المطارد عبد الرحمن يعقوب أبو منى، المعروف بلقب (دي ناين)، قتل خلال اشتباك مع قوة أمنية كانت تنفذ مهامها في مدينة جنين“.

وأكد البيان أن عبد الرحمن أبو منى “المطلوب للأجهزة الأمنية على خلفية إطلاق النار المتكرر على مقرات أمنية، بادر بإطلاق النار على عناصر القوة، مما دفعهم إلى الرد وفق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابته، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا في المستشفى”.

وأكدت المؤسسة الأمنية مواصلة عملها في “حفظ الأمن والنظام وملاحقة الخارجين على القانون”، وفق ما ورد في البيان.

“جريمة نكراء”

ومن جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بـ”الجريمة النكراء” التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو منى في مدينة جنين، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر مساء أمس.

وفي بيان صحفي، قالت الحركة إن هذه الحادثة تمثل “تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سفك الدم الفلسطيني”، مؤكدة أن النهج القمعي لأجهزة أمن السلطة أودى بحياة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومين.

وأضافت حماس أن استمرار السلطة في ملاحقة المقاومين، والتساوق مع حملة الاحتلال الأمنية التي تستهدف جنين منذ 50 يومًا، يعكس “تجاهلها التام لكل النداءات الوطنية والشعبية المطالبة بوقف استهداف المقاومين وحماية وحدة الصف الفلسطيني”.

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والجهات الحقوقية والشعبية في الضفة الغربية إلى “التحرك الفوري لوقف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة”، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه المتواصل، خاصة في جنين ومخيمها.

“فصل جديد من التنسيق الأمني”

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن الأجهزة الأمنية استهدفت أحد مقاوميها المطاردين من الاحتلال منذ عامين، ضمن “فصل جديد من التنسيق الأمني”.

وأضافت الحركة أن هذه العمليات تجعل الأجهزة الأمنية “أداة في يد العدو”، وحذرت من التمادي في “الاعتداء على المقاومين”، داعية إلى موقف موحد من الفصائل لوقف هذه السياسات.

كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحادثة، واعتبرتها “استهدافًا خطيرًا للمقاومة”، مشيرة إلى أن استهداف عبد الرحمن أبو منى جاء بعد فشل الاحتلال في الوصول إليه، ودعت السلطة إلى الكف عن “السياسات الأمنية التي تمس بالنسيج الوطني”، مطالبة باعتماد الحوار لحل الخلافات الداخلية.

دعوات للتحقيق في الواقعة

وبدورها، حمّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن “اغتيال” عبد الرحمن أبو منى، معتبرة الحادث “جريمة نكراء” تعكس “حجم التواطؤ مع الاحتلال”.

وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية بالتحقيق في الحادث، داعية الجماهير الفلسطينية إلى “التصدي لممارسات القمع والاعتقال السياسي التي تستهدف المقاومين”.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، بينما تتزايد انتقادات الفصائل الفلسطينية لدور الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في ملاحقة المطلوبين.