الحوثي يؤكد: سننفذ عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة (فيديو)

جدَّد زعيم أنصار الله (الحوثيون) في اليمن عبد الملك الحوثي التأكيد أن جماعته ستستأنف العمليات البحرية ضد إسرائيل فور انتهاء المهلة التي حددها للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال الحوثي خلال محاضرة رمضانية، يوم الاثنين، بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة “نحن على موقفنا، والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد لتبدأ العمليات منذ لحظة انتهاء المهلة”.

وأضاف “عملياتنا ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة دون إدخال المساعدات إلى غزة”، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات إلى غزة “مسؤولية كل العرب، كل الأنظمة العربية والعالم الإسلامي”.

https://x.com/TvAlmasirah/status/1899188736518398108

وقبل 3 أيام، أعطى الحوثي مهلة للاحتلال الإسرائيلي مدتها 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإن لم يحدث ذلك فإن جماعته ستستأنف هجماتها ضد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأضاف في كلمة متلفزة “إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة أيام الأولى في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، ونقابل الحصار بالحصار”.

وجاءت تهديدات الحوثيين مع تعثُّر الاتفاق على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل، قبل أن تعلن الأخيرة منعها إدخال المساعدات إلى القطاع وإغلاق كل المعابر.