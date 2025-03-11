ترامب يشعل الحرب التجارية مع كندا ويفرض رسوما جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية من 25 الى 50 بالمئة، مشيرا الى أن ذلك سيدخل حيز التنفيذ “صباح الغد” الأربعاء، ما سيؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية بين الدولتين.

وكتب ترامب على منصة تروث التي يمتلكها اليوم الثلاثاء أنه “بناء على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد وجهت تعليماتي إلى وزير التجارة بإضافة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25%، إلى 50%، على جميع الفولاذ والألمنيوم القادمين إلى الولايات المتحدة من كندا، وسيدخل هذا حيز التنفيذ غدًا صباحًا، 12 مارس”.

وطالب ترامب في منشوره كندا بالتخلي عن”تعريفاتها الجمركية المناهضة لأمريكا على المزارعين والتي تتراوح بين 250% و390% على مختلف منتجات الألبان الأمريكية، ووصف هذه التعريفات بأنها اعتبرت “فاضحة”.

مزيد من التهديدات

كما أعلن ترامب أنه سيفرض قريبًا حالة الطوارئ الوطنية على الكهرباء داخل المنطقة المهددة بالرسوم الجمركية من قبل كندا، وذلك للقيام بسرعة بما يلزم لمواجهة التهديد الكندي.

وهدد ترامب بأنه “إذا لم تلغ كندا الرسوم الجمركية الشنيعة الأخرى”، حسب وصفه، فسوف يفرض في الثاني من أبريل/نيسان المقبل زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي، وفق قوله، إلى “إغلاق صناعة السيارات في كندا بشكل دائم، حيث يمكن تصنيع هذه السيارات بسهولة في الولايات المتحدة”.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن كندا تدفع القليل جدًا مقابل الأمن القومي، وتعتمد على الولايات المتحدة للحماية العسكري، مضيقا “نحن ندعم كندا بما يزيد عن 200 مليار دولار سنويًا. لماذا؟ لا يمكن أن يستمر هذا”.

“يجب أن تكون كندا ولاية أمريكية”

وكرر ترامب في منشوره على “تروث” ما سبق أن طالب به مؤخرا من أن تصبح كندا الولاية الواحدة والخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه لو تحقق ذلك سوف تختفي جميع التعريفات الجمركية، وسيتم تخفيض الضرائب في كندا، وستصبح أكثر أمانا من الناحية العسكرية، ولن تكون هناك مشاكل على الحدود الشمالية.

ومضى ترامب لتوضيح مزايا انضمام كندا إلى الولايات المتحدة بقوله إن “أعظم وأقوى دولة في العالم ستكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى وستكون كندا جزءًا كبيرًا من ذلك”.

وتابع “إن خط الفصل الاصطناعي الذي رُسم قبل سنوات عديدة سوف يختفي أخيرًا، وسوف نتمتع بأروع أمة في العالم وأكثرها أمانا”.

“كندا سوف تنتصر”

وكان رئيس وزراء كندا المقبل مارك كارني هاجم ترامب، مؤكدا في كلمة ألقاها بعد انتخابه أن بلاده “ستنتصر” و”لن تكون أبدا جزءا من الولايات المتحدة، بأي شكل من الأشكال”.

وقال كارني مساء الأحد “الكنديون جاهزون دائما عندما يواجهون تحديا من أحد. ينبغي على الأمريكيين ألا يخطئوا. ففي التجارة كما في الهوكي، كندا ستنتصر”، في إشارة إلى الرياضة التي يتنافس عليها البلدان.

وأضاف كارني في خطاب ألقاه بعد انتخابه زعيما جديدا للحزب الليبرالي ورئيسا للحكومة المقبلة خلفا لجاستن ترودو، أن “دونالد ترامب يهاجم الأسر والعمال والشركات الكندية، ولن نسمح له بأن ينجح في مسعاه”.

وقال كارني البالغ من العمر 59 عاما إن “الأمريكيين يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا، وإذا نجحوا فسوف يدمرون أسلوب حياتنا”.

وأوضح في خطاب تناوب فيه على الحديث بالإنجليزية والفرنسية “في الولايات المتحدة لن يُعطَ قط الحق في اللغة الفرنسية.. متعة الحياة والثقافة واللغة الفرنسية هي جزء من هويتنا”.

وتعهد كارني، وهو حاكم سابق لبنك كندا وخبرته السياسية محدودة، “ببناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة”.