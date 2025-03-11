ترامب يشعل الحرب التجارية مع كندا ويفرض رسوما جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية من 25% إلى 50%، مشيرا الى أن ذلك سيدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء، ما سيؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية بين الدولتين.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها اليوم الثلاثاء “بناء على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد وجهت تعليماتي إلى وزير التجارة بإضافة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% إلى 50% على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا، وسيدخل هذا حيز التنفيذ صباح غد 12 مارس (آذار)”.

وطالب ترامب في منشوره كندا بالتخلي عن “تعريفاتها الجمركية المناهضة لأمريكا على المزارعين التي تتراوح بين 250% و390% على مختلف منتجات الألبان الأمريكية”، ووصف هذه التعريفات بأنها “فاضحة”.

مزيد من التهديدات

كما أعلن ترامب أنه سيفرض قريبا حالة الطوارئ الوطنية على الكهرباء داخل المنطقة المهددة بالرسوم الجمركية من قِبل كندا، وذلك للقيام بسرعة بما يلزم لمواجهة التهديد الكندي.

وهدد ترامب بأنه “إذا لم تلغ كندا الرسوم الجمركية الشنيعة الأخرى”، حسب وصفه، فسيفرض في الثاني من إبريل/نيسان المقبل زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي، وفق قوله، إلى “إغلاق صناعة السيارات في كندا بشكل دائم، حيث يمكن تصنيع هذه السيارات بسهولة في الولايات المتحدة”.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن كندا تدفع القليل جدا مقابل الأمن القومي، وتعتمد على الولايات المتحدة للحماية العسكرية، مضيفا “نحن ندعم كندا بما يزيد على 200 مليار دولار سنويا. لماذا؟ لا يمكن أن يستمر هذا”.

“يجب أن تكون كندا ولاية أمريكية”

وكرر ترامب في منشوره على “تروث سوشيال” ما سبق أن طالب به أخيرا من أن تصبح كندا الولاية الواحدة والخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه إذا تحقق ذلك فسوف تختفي جميع التعريفات الجمركية، وسيتم تخفيض الضرائب في كندا، وستصبح أكثر أمانا من الناحية العسكرية، ولن تكون هناك مشكلات على الحدود الشمالية.

ومضى ترامب لتوضيح مزايا انضمام كندا إلى الولايات المتحدة بقوله إن “أعظم وأقوى دولة في العالم ستكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى، وستكون كندا جزءا كبيرا من ذلك”.

وتابع “خط الفصل الاصطناعي الذي رُسم قبل سنوات عديدة سيختفي أخيرا، وسوف نتمتع بأروع أمة في العالم وأكثرها أمانا”.

“كندا ستنتصر”

وكان رئيس وزراء كندا المقبل مارك كارني قد هاجم ترامب، مؤكدا في كلمة ألقاها بعد انتخابه أن بلاده “ستنتصر، ولن تكون أبدا جزءا من الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.

وقال كارني مساء الأحد “الكنديون جاهزون دائما عندما يواجهون تحديا من أحد. ينبغي على الأمريكيين ألا يخطئوا. ففي التجارة كما في الهوكي، كندا ستنتصر”، في إشارة إلى الرياضة التي يتنافس عليها البلدان.

وأضاف كارني (59 عاما) في خطاب ألقاه بعد انتخابه زعيما جديدا للحزب الليبرالي ورئيسا للحكومة المقبلة خلفا لجاستن ترودو “دونالد ترامب يهاجم الأسر والعمال والشركات الكندية، ولن نسمح له بأن ينجح في مسعاه”.

وقال كارني “الأمريكيون يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا، وإذا نجحوا فسيدمرون أسلوب حياتنا”.

وأوضح في خطاب تناوب فيه على الحديث بالإنجليزية والفرنسية “في الولايات المتحدة لن يُعطى قط الحق في اللغة الفرنسية. متعة الحياة والثقافة واللغة الفرنسية هي جزء من هويتنا”.

وتعهد كارني، وهو حاكم سابق لبنك كندا وخبرته السياسية محدودة، “ببناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة”.