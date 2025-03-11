رغم اجتياح الاحتلال.. “تكية نيسان” تقدّم آلاف الوجبات لإفطار الصائمين في جنين (فيديو)

تعمل “تكية نيسان” السنوية في مخيم جنين هذا العام في ظروف استثنائية، إذ تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على المخيم وأهله منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في 21 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس (جمعية فلسطين لنداء الحياة) رضا نغنغية للجزيرة مباشر “نقيم تكية نيسان للمحتاجين في مخيم جنين للسنة الخامسة على التوالي، وكانت الوجبات لا تتجاوز 1200 إلى 1400 وجبة، ولكن هذه السنة بسبب الظروف التي يمر بها مخيم جنين ومحافظة جنين من طرد وتهجير ونزوح، كان الطلب شديدًا جدًّا على الاحتياجات الإنسانية”.

وأضاف نغنغية أن عدد الوجبات ارتفع هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهالي المخيم، إذ يقدّمون ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف وجبة يوميًّا خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع أنه بجانب زيادة عدد الوجبات عن الأعوام الماضية إلى نحو 3 أضعاف، فإن من بين العوائق الأخرى التي تعترضهم، تغيير مكان إعداد الطعام إلى “منتزه نيسان” بسبب عدم القدرة على الوصول إلى “مطبخ نيسان” الذي احتله الجيش الإسرائيلي.

وأوضح نغنغية أن الرقعة الجغرافية لتوزيع الوجبات توسعت هذا العام لتشمل أغلب مناطق محافظة جنين، بسبب تشريد الاحتلال لأهالي المخيم في أكثر من منطقة، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا في إيصال المساعدات والوجبات إلى الأهالي.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 بناية في مخيم جنين منذ بداية العملية العسكرية قبل 50 يومًا، كما هجَّرت أكثر من 90% من سكان المخيم قسرًا من بيوتهم، حسب تصريحات اللجنة الإعلامية للمخيم، التي أكدت نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم.