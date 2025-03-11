قوات سورية تتحرك إلى الحسكة واحتفالات شعبية بالاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (فيديو)

تحرَّك رتل من وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين، اتجاه محافظة الحسكة، بالتنسيق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق الجديد الذي يقضي “بدمج” كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ووفق القناة الإخبارية السورية، ستتسلم قوات الوزارة السجون المركزية في الحسكة، في خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إعادة إدارة هذه المناطق إلى الدولة السورية.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق يهدف إلى دمج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة، مع تأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

ويتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كل المناطق السورية، مع تأكيد أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، وأن حقوقه مكفولة في إطار المواطنة والدستور.

وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق يشمل أيضًا دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال شرق سوريا ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية.

احتفالات

بالتزامن مع هذه الإجراءات، شهدت مدينة الرقة احتفالات واسعة من الأهالي الذين عبَّروا عن فرحتهم بعودة الدولة إلى مناطق شرق سوريا، وسط مشاهد لرفع الأعلام السورية وتوزيع الحلوى.

وفي محافظة طرطوس، خرجت مسيرات بالسيارات جابت الشوارع الرئيسية، ورفع المشاركون الأعلام، ورددوا شعارات تؤكد وحدة سوريا وترحيبهم بالاتفاق.

كما خرجت مظاهرات احتفالية في مدينة دير الزور.