كيف تتجنب زيادة الوزن في رمضان؟ تعرف على أهم العادات الصحية خلال الشهر الكريم

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتغير العادات الغذائية بشكل ملحوظ، حيث تصبح الوجبات مركزة بين الإفطار والسحور. وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة الوزن، بسبب الإفراط في تناول الطعام وقلة النشاط البدني.

وعلى الرغم من أن الصيام يعد فرصة مثالية لاعتماد نظام غذائي صحي، إلا أن البعض يقعون في فخ الأطعمة الدسمة والحلويات، مما قد يؤثر على الوزن والصحة العامة.

كيف تتجنب زيادة الوزن في رمضان؟

ولضمان عدم الإفراط في تناول الطعام، ينصح خبراء التغذية ببدء الإفطار بتناول 3 تمرات مع كوب من الماء، ثم أداء صلاة المغرب قبل استكمال الوجبة الرئيسية. ويساعد هذا الأسلوب على تنشيط الجهاز الهضمي وإعطاء الجسم فرصة لاستيعاب الطعام، مما يقلل من احتمالية تناول كميات زائدة.

وهناك بالإضافة إلى ذلك عدد من النصائح لتجنب زيادة الوزن خلال الشهر الكريم:

اختيار الأطعمة الغنية بالألياف

إدراج الأطعمة الغنية بالألياف في الإفطار والسحور، مثل الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة، يسهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول وتنظيم عملية الهضم، مما يساعد في التحكم بالوزن خلال الشهر الفضيل.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية

الأطعمة المقلية والغنية بالدهون تزيد من السعرات الحرارية وتؤثر على عملية الهضم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك، يُفضل استبدال القلي بطرق طهي صحية مثل الشواء أو الطهي بالبخار.

أهمية النشاط البدني

الحفاظ على النشاط البدني خلال رمضان أمر ضروري لتجنب زيادة الوزن. ويُنصح بممارسة المشي أو التمارين الخفيفة بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية وتعزيز الصحة العامة.

شرب الماء بكميات كافية

الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور يحافظ على ترطيب الجسم ويساعد في السيطرة على الشهية، مما يقلل من الميل لتناول كميات كبيرة من الطعام. كما يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلّاة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

التحكم في حجم الوجبات وتناول الطعام ببطء

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنح الدماغ الوقت الكافي لإدراك الشعور بالشبع، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. كما يُفضّل استخدام أطباق أصغر للتحكم في حجم الحصص الغذائية.

وجبة سحور متوازنة

عدم تفويت وجبة السحور يساعد في توفير الطاقة اللازمة للصيام، لذلك يُنصح بأن تحتوي على الكربوهيدرات المعقّدة مثل الشوفان والخبز الأسمر، إضافة إلى البروتينات التي تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول. كما يُفضل تجنب المشروبات المدرّة للبول مثل القهوة والشاي بعد السحور، لأنها قد تزيد من الشعور بالعطش أثناء النهار.

التحكم في تناول الحلويات

إذا كان لا بد من تناول الحلويات، فمن الأفضل اختيار كميات صغيرة منها بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، مع التركيز على البدائل الصحية مثل الفواكه المجففة أو الحلويات المحضرة بطرق صحية.

الالتزام بنمط حياة صحي

شهر رمضان فرصة ممتازة لاعتماد أسلوب حياة صحي ومتوازن، من خلال تنظيم الوجبات، وتقليل السكريات والدهون، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مما يساعد في الحفاظ على الوزن وتجنب الزيادة غير المرغوب فيها.

باتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بوجبات رمضان دون القلق من زيادة الوزن، والاستفادة من فوائد الصيام الصحية بشكل أفضل.