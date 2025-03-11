ماسك يتحدث عن سبب تعطل منصة إكس

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، يوم الاثنين، أن المنصة تواجه “هجومًا سيبرانيًّا ضخمًا”، وذلك عقب شكاوى من عشرات الآلاف من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات في الوصول إلى المنصة.

وجاء تصريح ماسك عبر منشور على حسابه الشخصي، تعليقًا على منشور آخر ربط مشكلات منصة “إكس” بالاحتجاجات ضد لجنة كفاءة الحكومة، المعروفة اختصارًا بـ”دوج” (DOGE)، التي يترأسها ماسك، إضافة إلى هجمات مزعومة تعرضت لها متاجر “تيسلا”، لكن ماسك لم يقدّم أي أدلة تدعم تلك المزاعم.

وأضاف ماسك “نتعرض لهجمات إلكترونية يومية، لكن هذا الهجوم يبدو منظمًا بشكل جيد، ويمتلك موارد عديدة. يبدو أن هناك إما جهة منسقة تقف وراء الأمر أو ربما دولة ما. نحن نواصل التحقيق في الأمر”.

https://x.com/elonmusk/status/1899149509407473825

شكوى عشرات الآلاف من المستخدمين

وأبلغ نحو 40 ألف مستخدم على الساحل الشرقي للولايات المتحدة عن عطل في منصة “إكس” حوالي الساعة العاشرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

ولم تصدر المنصة أي بيان رسمي لتوضيح أسباب العطل، كما لم يعلق الحساب التقني المخصص للدعم الفني في “إكس”، الذي لم ينشر أي تحديثات منذ العام الماضي.

وتواجه منصة “إكس” أعطالًا متكررة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في أواخر عام 2022. وقد شهد عام 2023 إخفاقات تقنية بارزة، كان أبرزها الأعطال التي تم الإبلاغ عنها خلال شهري فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول، إذ أكد عشرات الآلاف من المستخدمين في العالم مواجهتهم صعوبات في استخدام المنصة.

ومنذ استحواذ ماسك على منصة “إكس”، نفذ سلسلة من الإجراءات الجذرية، كان أبرزها تسريح نحو 75% من موظفي المنصة، مما أثار جدلًا واسعًا بشأن تأثير ذلك في أداء المنصة واستقرارها التقني.

وبعدما عهد إليه الرئيس دونالد ترامب بترؤس هيئة للكفاءة الحكومية، عمد ماسك إلى تفكيك العديد من الوكالات الحكومية متهمًا إياها بالفساد والهدر، فضلًا عن إقالته عشرات الآلاف من الموظفين.