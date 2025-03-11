14 نائبا في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإطلاق سراح محمود خليل

أرسل 14 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي خطابا، اليوم الثلاثاء، إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، لمطالبتها بإطلاق سراح طالب جامعة كولومبيا المعتقل محمود خليل.

وأدان النواب الديمقراطيون في رسالتهم إلى كريستي “انتهاك حقوق الطالب محمود خليل الدستورية، وحرمانه من الوصول الفعّال إلى محاميه وأي زيارات من عائلته”.

وقال النواب الديمقراطيون إن محمود خليل اعتُقل دون إظهار أمر قضائي أو أي اتهامات رسمية مقدَّمة ضده، وأضافوا أنه لم يُدَن بارتكاب أي جريمة، لكنه “كان يحتج على الهجوم الوحشي الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة“.

وأشار النواب في خطابهم إلى أن خليل مقيم بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية.

“محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي”

ووصف النواب الديمقراطيون في خطابهم ما حدث للطالب محمود خليل بأنه “محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي، وهجوم مباشر على حرية التعبير لكل فرد في هذه الدولة”.

كما أكد النواب في خطابهم أن اعتقال محمود خليل “عمل عنصري مُعادٍ للفلسطينيين”.

وأشار النواب إلى أن خليل لم يُسمَح له بمقابلة محاميه أو زوجته، ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا على بُعد 1300 ميل من منزله في نيويورك.

وطالب النواب الديمقراطيون وزيرة الأمن الداخلي بالإفراج الفوري عن خليل.

وقف ترحيل خليل

وفي السياق ذاته، أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الاثنين بعدم ترحيل خليل في الوقت الحالي، وحدد موعد جلسة استماع في المحكمة يوم الأربعاء.

وذكرت وكالة رويترز أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان أصدر قرارا بوقف ترحيل خليل “ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك”.

كما حث محامي خليل القاضي فورمان على إصدار أمر بعودة خليل إلى نيويورك، واتهم الحكومة بالسعي إلى حرمان موكّله من حقه في الحصول على المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدا عن نيويورك.

هجوم من رئيس مجلس النواب

وعلى النقيض، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون “يبدو أن محمود خليل كان العقل المدبر للاحتجاجات المؤيدة لحماس في جامعة كولومبيا”.

وطالب جونسون جامعة كولومبيا بالسيطرة على الأمور وضمان سلامة الطلبة اليهود، وأكد أنه سيتم اعتقال وترحيل الطلبة “الذين يؤيدون الإرهاب ويهددون زملاءهم اليهود”.

وأضاف جونسون أنه يقدّر حرية التعبير “لكن ما حدث في جامعة كولومبيا تجاوز ذلك بكثير ونشر معاداة السامية والكراهية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في منشور على منصة تروث سوشيال إن اعتقال خليل “هو أول اعتقال من بين اعتقالات كثيرة قادمة”.

ولم يذكر ترامب أو أحد من أفراد إدارته أن خليل متهم بمخالفة القانون بأي شكل، لكن ترامب ذكر في منشوره أن وجود خليل في الولايات المتحدة “يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية”.

احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن خليل

وفي سياق متصل، دعا مسؤولون وأكاديميون وطلبة في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا، الاثنين، إلى إطلاق سراح خليل الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفدرالية بزعم دعمه حركة حماس.

وخلال المؤتمر، أعرب المتحدثون عن قلقهم العميق إزاء تداعيات الاعتقال، مؤكدين أنه يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير، ويشير إلى تصعيد خطير في التعامل مع الناشطين في الولايات المتحدة.

وصرَّح أحد المتحدثين بأن “اعتقال الطالب محمود خليل انتهاك لحرية التعبير، ويهدف إلى إخافتنا. محمود خليل في خطر حقيقي، ويدفع ثمنا باهظا فقط لكونه فلسطينيا”.

ووصف آخرون الاعتقال بأنه “لحظة انحدار في تاريخ الولايات المتحدة”، مشددين على أنه يشكّل خرقا واضحا للدستور والقوانين الأمريكية.