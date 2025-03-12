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استشهاد فلسطينيّين في غزة بمسيرات الاحتلال

تشييع شهداء ضحايا غارة إسرائيلية جنوب مدينة غزة- 11 مارس (الفرنسية)
12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202504:53 PM (توقيت مكة)

استشهد لاعب نادي شباب رفح حمدان عماد قشطة، اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحه، بعد إصابته الخطرة التي أصيب بها منذ أيام جراء قنبلة من طائرة مسيرة كواد كابتر بمدينة رفح جنوبي غزة.

كما استشهد، اليوم الأربعاء، الفلسطيني محمد عصفور (42 عاما) متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة للاحتلال أمس في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس.

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وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن حمدان قشطة -لاعب نادي شباب رفح– استشهد متأثراً بسبب جروح خطرة بعد إصابته منذ أيام، من قبل قوات الاحتلال بقنبلة من طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز كواد كابتر بمدينة رفح.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدفه أمس ببلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن محمد عصفور (42 عاما) أصيب في قصف من مسيرة إسرائيلية.

شهداء غزة

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 12شهيدا بينهم 5 شهداء استخرجت جثامينهم و7 شهداء جدد بالإضافة إلى 14 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و515 شهيدا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والإصابات وارتفعت الإصابات إلى 111 ألف و941 إصابة.

ورغم دخول “اتفاق وقف إطلاق النار” حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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