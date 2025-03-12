استشهاد فلسطينيَّين في غزة بمسيّرات الاحتلال

استشهد لاعب نادي شباب رفح حمدان عماد قشطة، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه، بعد إصابته الخطرة التي أصيب بها منذ أيام جراء قنبلة من طائرة مسيّرة بمدينة رفح جنوبي غزة.

كما استشهد، اليوم الأربعاء، الفلسطيني محمد عصفور (42 عاما) متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيّرة للاحتلال أمس في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس.

◾ الشهـــيد حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح الذي ارتقى متأثراً بجراحه بعد تعرض لإصابة خطيرة بقصف للاحتلال قبل أيام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/CS5Vqd4Ui8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 12, 2025

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن حمدان قشطة -لاعب نادي شباب رفح– استشهد متأثرًا بجروح خطرة بعد إصابته منذ أيام، من قبل قوات الاحتلال بقنبلة من طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز كواد كابتر بمدينة رفح.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدفه أمس ببلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن محمد عصفور (42 عاما) أصيب بقصف من مسيّرة إسرائيلية.

الشهيــد محمد أحمد محمد عصفور (42 عاما) الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية أمس في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خانيونس. pic.twitter.com/dsAXyDHMBx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 12, 2025

شهداء غزة

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 12 شهيدا بينهم 5 شهداء استُخرجت جثامينهم و7 شهداء جدد إضافة إلى 14 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و515 شهيدا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والإصابات إلى 111 ألفا و941 إصابة.

ارتقاء لاعب نادي شباب رفح: حمدان عماد قشطة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/2qodeqLSak — AlKhabar (@AlKhabarME) March 12, 2025

ورغم دخول “اتفاق وقف إطلاق النار” حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.