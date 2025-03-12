الإمارات تسلّم إيران رسالة من ترامب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات سلّم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران.

وقال ترامب قبل أيام إنه بعث برسالة للمرشد الأعلى علي خامنئي تقترح إجراء محادثات بشأن اتفاق نووي، محذرا من تبعات عدم الاستجابة لذلك.

وأضاف “هناك طريقتان للتعامل مع إيران؛ عسكريا أو بإبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية”.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر على صلة بمبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه زار أبو ظبي أمس الثلاثاء والتقى برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وسلمه رسالة إلى الإيرانيين.

وأضاف المصدر أن ويتكوف طلب من أبو ظبي القيام بتسليم الرسالة إلى الإيرانيين.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن قرقاش اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، ولم يتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى تفاصيل اللقاء.

موقف طهران

وكان خامنئي قال إن طهران لن تجبر على التفاوض “بمطالبات مبالغ فيها” وتهديدات.

وأبدى ترامب انفتاحه على التوصل إلى اتفاق مع طهران رغم استئنافه سياسة “أقصى الضغوط” التي تبناها خلال ولايته الرئاسية الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف صادراتها النفطية بالكامل.

وانسحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية وأعاد فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتخلي عن التزاماتها النووية بعد عام.

وتنفي طهران رغبتها في صنع سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الشهر الماضي إن إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من درجة 90% تقريبا اللازمة لصنع أسلحة.