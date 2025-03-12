الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية “قوية لكنها متناسبة” على حزمة من الواردات الأمريكية بدءًا من الأول من إبريل/نيسان، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم وبدأ تطبيقها اليوم.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنهي تعليق الرسوم الجمركية الحالي على المنتجات الأمريكية في الأول من إبريل، وستطرح حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأمريكية بحلول منتصف الشهر المقبل أيضا.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports. The EU will protect its consumers and businesses. We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs. More about our response ↓ — European Commission (@EU_Commission) March 12, 2025

جمارك على منتجات متنوعة

وتُطبق الرسوم الجمركية المُعلقة على منتجات متنوعة بداية من القوارب إلى مشروب البوربون الكحولي وحتى الدراجات النارية، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ الآن مشاورات لمدة أسبوعين لاختيار فئات أخرى من المنتجات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة ستستهدف سلعا بقيمة 18 مليار يورو تقريبا، وأن الهدف بشكل عام من ذلك هو ضمان توافق القيمة الإجمالية لتدابير الاتحاد الأوروبي مع الزيادة في قيمة التجارة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وتشمل المنتجات المستهدفة المقترحة منتجات صناعية وزراعية، مثل الصلب والألمنيوم والمنسوجات والأجهزة المنزلية والبلاستيك والدواجن ولحوم البقر والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضر.

“ضرائب تضرّ بالأعمال”

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان إن التكتل يعرب عن “أسفه العميق” للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت “الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين”، مشيرة إلى أن “وظائف على المحك.. الأسعار سترتفع، في أوروبا والولايات المتحدة”.

وستؤثر الإجراءات الأمريكية في منتجات بقيمة 28 مليار دولار (26 مليار يورو) بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستشمل سلعا أمريكية بقيمة موازية.

ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء، (04:01 بتوقيت غرينتش) لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.

زيادة تكلفة الإنتاج

وتشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، ويؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.

ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.