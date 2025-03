الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية “قوية لكنها متناسبة” على حزمة من الواردات الأمريكية بدءًا من الأول من إبريل/نيسان، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم وبدأ تطبيقها اليوم.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنهي تعليق الرسوم الجمركية الحالي على المنتجات الأمريكية في الأول من إبريل، وستطرح حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأمريكية بحلول منتصف الشهر المقبل أيضا.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports.

The EU will protect its consumers and businesses.

We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs.

More about our response ↓

— European Commission (@EU_Commission) March 12, 2025