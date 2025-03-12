الكرملين: لا نستبعد إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تستبعد إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثات الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال بيسكوف: “نتوقع أن يطلع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكية، ومايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، روسيا على تفاصيل المفاوضات التي جرت مع أوكرانيا في جدة، كما ننتظر أن تطلع الولايات المتحدة موسكو على مقترح الهدنة في أوكرانيا، ونرى أنه لا ضرورة للتسرع بشأن رد روسيا على اقتراح هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا”.

وأضاف بيسكوف: “هناك فرص للتعاون مع واشنطن في مجالات منها المعادن النادرة، إلا أنه حتى الآن لا نقاش بهذا الشأن”.

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، توصلّه إلى اتفاق مع بوتين لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا مطولًا ومثمرًا مع الرئيس الروسي.

وفي بيان لاحق، كشف ترامب عن اتصال آخر أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن الأخير أيضًا “يريد السلام”، مثل بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا، وتشترط موسكو لوقف العمليات العسكرية تخلّي كييف عن الانضمام إلى أي كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا “تدخلًا في سيادتها”.