جولة للجزيرة مباشر ترصد الأجواء الرمضانية في أسواق خان يونس (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في أحد أسواق مدينة خان يونس لترصد الأجواء الرمضانية وحركة البيع والشراء في ظل إغلاق الاحتلال معابر قطاع غزة لليوم الحادي عشر.

ويظهر في الجولة بسطات الباعة في السوق وعليها القليل من البضاعة، والناس تتجول بينها مع حركة ضعيفة للبيع والشراء بسبب غلاء الأسعار المضاعف بسبب الإغلاق، وقلة البضائع، وعدم توافر السيولة لظروف الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهر.

والتقت كاميرا الجزيرة مع أحد المواطنين الذي أكد أنه رغم الدمار والحصار إلا أن رمضان له “نكهته الخاصة، وله حسناته وعبادته وهذا العام رمضان في ظل الهدنة بدون قصف إلا أننا فقدنا أحبابنا الذين صاموا معنا العام الماضي حيث استشهدا ابناي الأثنين”.

وقال مواطن ثان إن رمضان في ظل هذا الحصار وتعمد الاحتلال تدمير كل شيء يجعل البلديات في غزة غير قادرة على توفير الخدمات “حيث لا ماء ولا كهرباء ورغم ذلك فهذه أرض الرباط وهنا مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم المحن والمؤامرات الكونية والعالمية إلا أننا لن نترك أرض الرباط إن شاء الله”.

وقال ثالث: قضينا رمضان الماضي في نزوح في رفح، واليوم الحمد لله في مدينتنا خان يونس مدينة الترابط والتأخي والعطاء، والمحبة والوفاء.. أجواء رمضان هذا العام مع الهدنة التي أوقفت القصف والدمار جميلة ولكن حصار الاحتلال بغلق المعابر خانق ولكن نحن صامدون.