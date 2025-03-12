زيلينسكي: لن نتخلى عن أي أراض احتلتها روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لهدنة وعلى روسيا أن ترد إذا ما كانت تريد التهدئة والسلام.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي “أظهرنا للجميع وللعالم استعدادنا لقبول هدنة، والضمانات الأمنية ستُبحث خلال الهدنة في حال وقف إطلاق النار”.

وواصل “الاجتماع الذي عقدناه في السعودية حطم خطط روسيا لتصعيد الحرب، وعلينا المحاولة لبدء المحادثات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالخطوات الأولى لوضع نهاية لهذه الحرب”.

وأشار زيلينسكي إلى أن اجتماع السعودية أفشل خطط روسيا لإفساد العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وأن بلاده جاهزة لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن، وأن أي لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي يجب أن يكون إيجابيا.

وقال “لم ننتهك الدستور وسندافع عن أنفسنا ولن نتخلى عن أي أراض احتلتها، وسأتخذ دائما أي قرار يحمي أرواح جنودنا.. ولن نسمح لأحد بتجاهل الجرائم التي وقعت ضد أوكرانيا وهذا خط أحمر لدينا”.

ولفت إلى أن الهجمات بالمسيرات على موسكو ليست استعراضا وإنما ردا عادلا على ما تفعله روسيا ضد الأوكرانيين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط موسكو لوقف العمليات العسكرية تخلّي كييف عن الانضمام إلى أي كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا “تدخلًا في سيادتها”.