نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي في غزة يطلقون حملة لجمع 10 ملايين دولار لبناء مستشفى

رصدت كاميرا الجزيرة إطلاق ناشطين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 10 ملايين دولار لتمويل إعادة بناء مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على القطاع.

وقال صالح الجعفراوي، الناشط الفلسطيني في غزة، للجزيرة مباشر: “نحن في هذه الغرفة في تحدّ مع أنفسنا لجمع مبلغ 10 ملايين دولار وهو المبلغ الذي رصدته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع وفي رام الله لإعادة بناء وتجهيز مستشفى النصر للأطفال”.

جمعنا تقريبا نصف المبلغ في 48 ساعة

وأضاف: “هذه الحملة موثوقة 100% وهي بالتنسيق والتعاون الكامل ما بين جمعية الإغاثة الكويتية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفي رام الله”.

وأوضح أن “الحملة جرى تدشينها بالتعاون مع نشطاء وشخصيات مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أقل من 48 ساعة ونجحت في جمع أكثر من 4 ملايين و601 ألف دولار خلال هذه الفترة القصيرة وعلى وشك أن تتجاوز قيمة التبرعات 50% من المبلغ بحلول الليلة”.

وواصل الجعفراوي: “هذه الحملة يشارك فيها نشطاء على السوشيال ميديا ويجمعون التبرعات لأجلها ويرسلونها على حساب الحملة، ووصل عدد المتبرعين حتى الآن أكثر من 42 ألف متبرع وهذه المستشفى تستهدف علاج أكثر من 76 ألف طفل”.

من جهته، قال أحمد مسعود المشارك في الحملة: “أنا محام دولي متخصص في قضايا غزة، وأخاطب المتبرعين الأجانب لأنني أتقن اللغة الإنجليزية، دعما للحملة. عزمنا أنا والجعفراوي والفنان محمد أبو عيطة ألا نغادر غرفة الحملة حتى نجمع المبلغ المطلوب كاملا مهما استغرق من الوقت ونقيم في هذه الغرفة مقر الحملة بشكل دائم”.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة عن إطلاق حملة جمع تبرعات شعبية لإعادة بناء مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى تحقيق الهدف.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة، الدكتور إبراهيم الصالح قوله: “إن حملة مستشفى النصر للأطفال تعد حملة شعبية على مستوى الحشد والجمع والتنفيذ، لكنها تأتي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية فلسطين الغد الفلسطينية وتحت إشراف وزارة الخارجية الكويتية”.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة بناء مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد أكثر من 65 عاما من إنشائه، حيث كان يقدم خدماته لنحو 95 ألفا من الأطفال المرضى في غزة سنويًّا.