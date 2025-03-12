وحدة إسرائيلية خاصة تعتقل فلسطينيا من داخل مركز طبي في القدس المحتلة (فيديو)

اعتقل أفراد من الوحدة الخاصة الإسرائيلية (المستعربون) مساء أمس الثلاثاء، شابا فلسطينيا من بلدة كفر عقب، شمال شرق القدس المحتلة، من داخل مركز طبي يعمل به.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية المتخفية بالزي المدني، الشاب مجدي قاحوش من داخل مركز الشفاء الطبي في كفر عقب وهو موظف بالمركز.

عاجل| قوة مستعربين بالزي المدني تابعة لجيش الاحتلال تعتقل الشاب مجدي قاحوش من داخل مركز الشفاء الطبي في كفر عقب بالقدس وهو أحد الموظفين في المركز pic.twitter.com/7eitZuHPW1 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 11, 2025

عدوان إسرائيلي مستمر

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن قوة من المستعربين بالزي المدني اختطفت الشاب مجدي قاحوش من داخل مركز الشفاء الطبي في كفر عقب، مشيرة إلى أنه أحد الموظفين في المركز.

يأتي ذلك وسط العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

عاجل| قوة مستعربين بالزي المدني تابعة لجيش الاحتلال تعتقل الشاب مجدي قاحوش من داخل مركز الشفاء الطبي في كفر عقب بالقدس وهو أحد الموظفين في المركز pic.twitter.com/tLjEZ4kovi — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) March 11, 2025

اقتحام وإطلاق رصاص

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي اتجاه المنازل، فتحطمت نوافذ عدد منها.

وذكرت الوكالة أن تلك القوات أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأن الاقتحام أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 930 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.