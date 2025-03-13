الأمم المتحدة تحذر: مخزونات المساعدات الإنسانية في غزة تنفد بسرعة كبيرة

حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن مخزونات المساعدات الإنسانية “تنفد بسرعة كبيرة” في قطاع غزة، إذ تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وقال توم فليتشر إنه “خلال تلك الأسابيع الستة (منذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني)، أحرزنا تقدما هائلا في إطعام الملايين ممن كانوا بحاجة إلى الغذاء، وإيصال الأدوية، والبدء في إعادة تشغيل المستشفيات”.

وأكد المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أنه “لم يدخل أي شيء إلى المنطقة، وذلك منذ 11 يوما” بعد أن أوقفت سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع.

This is not a drill. Many will die because of aid cuts.



The pace and the scale of the funding cuts are a seismic shock to the humanitarian sector. But we will not retreat from our mission. Thank you to @UN_Spokesperson for the opportunity to brief UN press corps. pic.twitter.com/SRL0Ck4na7 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 13, 2025

إسرائيل تمنع دخول المساعدات

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، وأوقفت يوم الأحد الماضي إمدادات الكهرباء لمحطة تحلية المياه الرئيسية التي كانت تزود ما لا يقل عن 600 ألف شخص بالماء.

وأعلنت إسرائيل بداية الشهر الجاري أنها ستجمد عمليات إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.

وأكد فليتشر أن فترة “11 يومًا هي بالفعل طويلة جدا لمنع وصول المساعدات إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها” وأشار إلى أن إمدادات المساعدات “تنفد بسرعة كبيرة جدا”.

وذكر المسؤول الأممي أن “عدم إيصال الوقود يعني إغلاق الحاضنات”، محذرا من أن الوضع “سيتحول بسرعة كبيرة إلى أزمة إنسانية مرة أخرى”. وزار فليتشر قطاع غزة في بداية فبراير/شباط.

“الأمر أسوأ بكثير مما توقعت”

وقال فليتشر في وصف ما رآه خلال زيارته “كان الأمر أسوأ بكثير مما توقعت.. وقد أعددت نفسي حقا للأسوأ”. وتحدث المسؤول الأممي عن صدمته من رؤية الكلاب تنبش الأنقاض، وقال “سألتُ زميلي الذي كان معي، لماذا الكلاب سمينة جدا؟ فقال لأنها تأكل الجثث”.

وأضاف قائلا “تلاحظ أن الناس نحيفون، ثم ترى ذلك على مسافة كيلومترات وكيلومترات.. ولا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يجعلك مهيأ لذلك”.

وعلى منصة إكس، قال المسؤول الأممي “سيموت الكثيرون بسبب خفض المساعدات.. تُشكّل وتيرة وحجم تخفيضات التمويل صدمةً مُزلزلةً للقطاع الإنساني.. لكننا لن نتراجع عن مهمتنا”.

أزمة غذاء وماء وخدمات صحة

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة، تعمل بشكل كامل أو جزئي، ويشمل ذلك 3 من بين 5 مستشفيات، و6 من بين 50 نقطة طبية و4 من أكثر من 20 مركزا طبيا.

وحول جمع النفايات الصلبة، أفاد المتحدث بوجود تحديات كبيرة، وقال إن تكدس القمامة يؤدي إلى ظروف غير صحية ويزيد الأخطار على الصحة العامة، وتتفاقم المشكلة بسبب عدم توفر قطع الغيار، إذ إن 80% من عربات وحاويات جمع القمامة دُمّرت أو لحقت بها أضرار.

وتحدث دوجاريك عن عدم القدرة على التعامل بالشكل الملائم مع النفايات الطبية المعدية إضافة إلى خليط من النفايات الصلبة الملوثة بعبوات منفجرة.

صعوبة في إزالة النفايات

ويعمل شركاء الأمم المتحدة، على إزالة القمامة من 70 موقع نفايات عشوائيا إلى 30 موقعا مؤقتا، إلا أن معظمها مكدس بالفعل، وأكدوا الحاجة العاجلة إلى الوصول إلى مواقع أخرى قريبة من الحدود.

أما عن التعليم في قطاع غزة، فقال المتحدث الأممي إن شركاء الأمم المتحدة أقاموا أكثر من 200 مساحة تعليمية مؤقتة ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 630.

وتدعم هذه المساحات أكثر من 170 ألف طفل، حيث يتمكن 60% من الأطفال في سن الدراسة في غزة من الوصول إلى شكل من أشكال التعلم، سواء في المدارس أو المساحات المؤقتة.

“أسرع تجويع في التاريخ الحديث”

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، قد قال إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو “استمرار لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

وأوضح أن إسرائيل تجوع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ووصف ذلك بأنه “أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث”، ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل واسعة النطاق تشمل العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.