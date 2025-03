الأمم المتحدة تحذر: مخزونات المساعدات الإنسانية في غزة تنفد بسرعة كبيرة

حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن مخزونات المساعدات الإنسانية “تنفد بسرعة كبيرة” في قطاع غزة، إذ تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وقال توم فليتشر إنه “خلال تلك الأسابيع الستة (منذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني)، أحرزنا تقدما هائلا في إطعام الملايين ممن كانوا بحاجة إلى الغذاء، وإيصال الأدوية، والبدء في إعادة تشغيل المستشفيات”.

وأكد المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أنه “لم يدخل أي شيء إلى المنطقة، وذلك منذ 11 يوما” بعد أن أوقفت سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع.

This is not a drill. Many will die because of aid cuts.



The pace and the scale of the funding cuts are a seismic shock to the humanitarian sector. But we will not retreat from our mission.

Thank you to @UN_Spokesperson for the opportunity to brief UN press corps. pic.twitter.com/SRL0Ck4na7

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 13, 2025