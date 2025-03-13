الرئيس البولندي يدعو الولايات المتحدة لنقل رؤوس نووية إلى بلاده

دعا الرئيس البولندي، أندريه دودا، الولايات المتحدة إلى نشر أسلحة نووية على الأراضي البولندية، “لردع أي عدوان روسي مستقبلي”، وهو طلب من المرجح أن يُنظَر إليه في روسيا على أنه “استفزاز خطير”.

وقال دودا، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنه من “البديهي” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إعادة نشر الرؤوس النووية الأمريكية المخزنة في أوروبا الغربية أو داخل الولايات المتحدة إلى بولندا، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا المقترح مؤخرًا مع كيث كيلوغ، المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا.

وأضاف دودا “تحركت حدود الناتو شرقًا في عام 1999، لذا بعد 26 عامًا، يجب أيضًا أن تتحرك البنية التحتية للناتو نحو الشرق. بالنسبة لي، هذا أمر بديهي. أعتقد أن الوقت قد حان، بل سيكون الوضع أكثر أمانًا إذا كانت هذه الأسلحة موجودة بالفعل هنا”.

“القرار يعود إلى ترامب”

ويحاول دودا، بحسب الصحيفة، إحياء مشروع مشاركة نووية كان قد طرحه دون جدوى على إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2022.

وكانت بولندا قد استضافت رؤوسًا نووية سوفيتية خلال الحرب الباردة، لكن تخزين مثل هذه الأسلحة مجددًا بالقرب من الحدود الروسية (هذه المرة تحت السيطرة الأمريكية) سيُنظر إليه من قبل الكرملين على أنه تهديد خطير.

وأشار دودا إلى أن القرار بشأن نشر الأسلحة النووية الأمريكية يعود إلى الرئيس ترامب، مستشهدًا بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023 نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، الحليف المقرب لموسكو. وقال دودا “روسيا لم تتردد لحظة عندما قامت بنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولم تطلب إذنا من أحد”.

توسيع المظلة النووية

وأشار دودا، الذي يشغل أيضًا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة البولندية، إلى أن بلاده يمكن أن تحصل على حماية أفضل من خلال فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن توسيع “المظلة النووية” الفرنسية لتشمل الحلفاء الأوروبيين، وهي وجهة نظر يشاركها معه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

لكن دودا استبعد اقتراح توسك الأسبوع الماضي بأن تطور بولندا ترسانة نووية خاصة بها، قائلًا “لكي نمتلك قدرة نووية خاصة بنا، أعتقد أن الأمر سيستغرق عقودًا”.

كما أكد دودا أنه لا يرى أن ترامب سيتراجع عن التزامه بالحفاظ على القوات الأمريكية في بولندا، وهو التزام قطعه خلال لقائهما الشهر الماضي.

وقال “المخاوف بشأن انسحاب الولايات المتحدة من بولندا ليست مبررة. نحن حليف موثوق به للولايات المتحدة، ولديهم أيضًا مصالح استراتيجية هنا”.

دودا: لا أعتقد أن ترامب يجري مفاوضات لصالح موسكو

وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا، أنه لا يعتبر أن ترامب يجري مفاوضات موالية لموسكو لإجبار كييف على وقف القتال.

وقال دودا “هذه ليست دبلوماسية ناعمة، بل لعبة قاسية، لكن في رأيي، لا يعني ذلك أن الرئيس ترامب يتعامل بلطف مع روسيا فقط. أعتقد أنه يطبق ضغوطًا على روسيا، حتى لو لم تكن بالوضوح والصخب نفسه الذي يستخدمه ضد أوكرانيا”.

وأضاف “لم يتمكن أحد حتى الآن من إيقاف هذه الحرب، لذا دعونا نعطِ الرئيس ترامب فرصة”.

خلاف دبلوماسي

وفي نهاية الأسبوع الماضي، دخل وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي، في خلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وحليف ترامب، إيلون ماسك، حول وصول أوكرانيا إلى شبكة الأقمار الصناعية “ستارلينك” التابعة لماسك، إذ وصف الأخير سيكورسكي بأنه “رجل صغير”. ورد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، داعيًا حلفاء بولندا إلى “إظهار الاحترام للشركاء بدلًا من التكبر عليهم”.

أما دودا، فقد انتقد تدخل سيكورسكي في قضية “ستارلينك”، معتبرًا أنه كان “غير ضروري تمامًا”، وأضاف “لا تناقش القضايا مع الإدارة الأمريكية على تويتر، بل يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية”.