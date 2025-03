الشرطة تعتقل ناشطين يهود اعتصموا في برج ترامب بنيويورك للمطالبة بإطلاق سراح الطالب محمود خليل (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مجموعة من الناشطين الذين يعتصمون داخل برج ترامب في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب في جامعة كولومبيا، المعتقل حاليا، محمود خليل.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن عددا كبيرا من المتظاهرين من حركة “صوت اليهود من أجل السلام” تجمعوا في برج ترامب في نيويورك، اليوم الخميس، للمطالبة بالإفراج عن خليل الذي اعتقلته السلطات الأمريكية مؤخرا، ونقلته إلى سجن في لويزيانا، بعيدا عن منزله في نيويورك.

وارتدى الناشطون، الذين لا يقل عددهم عن 100 فرد، وفق ما ذكرت الصحيفة، قمصانا حمرًا تحمل عبارة “اليهود يقولون أوقفوا تسليح إسرائيل”.

كما حمل الناشطون لافتات تحمل شعارات تندد باعتقال خليل وتطالب بالإفراج عنه، مثل “حاربوا النازيين وليس الطلبة”، “يهود من أجل حرية الفلسطينيين”، “لا حظر أبدا على المسلمين”.

وقالت حركة “اليهود من أجل السلام” في بيان بموقعها على الإنترنت إن اعتقال محمود خليل “دليل على أننا على أعتاب سيطرة كاملة لنظام سلطوي قمعي”.

وأضافت الحركة “نحن كيهود أصحاب ضمائر نعرف تاريخنا ونعرف إلى ما يمكن أن تؤدي إليه هذه السياسات. يجب علينا جميعا أن نتصدى لها الآن، فنحن ننحدر ممن تصدوا للفاشية الأوروبية وفقد الكثير من آبائنا حياتهم بسبب نضالهم”.

ومضت الحركة في بيانها قائلة إن “الاعتقال غير الدستوري بشكل صارخ لمحمود خليل هو خطوة أخرى في خطة اليمين المتطرف لاستهداف كل من يعارض أجندته الاستبدادية”.

وفي السياق ذاته قال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين في منشور على منصة “إكس” إن “ما يفعله ترامب مع محمود خليل يتعارض مع مبدأ أساسي في ديمقراطيتنا والتعديل الأول للدستور”.

What Donald Trump is doing to Mahmoud Khalil goes against a bedrock principle of our democracy and the First Amendment: we can disagree with what someone has to say, but we don't use government power to punish them for saying it.

This should alarm every American. pic.twitter.com/Paug6xsf2S

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) March 13, 2025