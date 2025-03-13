حريق هائل بمجمع ملابس جنوبي مصر (شاهد)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق ضخم اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، داخل مجمع ملابس في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر.

وسارعت الأجهزة الأمنية بالدفع بخمس سيارات إطفاء إلى الموقع، حيث تمت السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى محال أخرى مجاورة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وحروق، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، ولم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح.

خسائر مادية كبيرة

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن عدد من شهود العيان وأصحاب المحال التجارية، أن الحريق تسبب في خسائر تُقدر بنحو 20 مليون جنيه (396 ألف دولار)، إذ التهمت النيران البضائع داخل أكثر من 15 باكية و10 محال تجارية، كانت مجهزة لموسم عيد الفطر، وشملت الملابس والحقائب ومستلزمات المنازل. ولم تُحدد بعد الأسباب الفعلية لاندلاع الحريق.