حماس تشيد بتقرير الأمم المتحدة عن جرائم إسرائيل في غزة وتطالب بمحاسبة قادة الاحتلال

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أكد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي لمعاقبة الفلسطينيين بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت (حماس) في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن التقرير “يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالًا ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي”.

وتابع البيان قائلا إن التقرير “يشكِّل تأكيدًا على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها، والانتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل، لا سيّما في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن التقرير يؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية “تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصارًا كاملًا، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان”.

تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي

وأشارت (حماس) في بيانها إلى “حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين”، مؤكدة الحاجة إلى “موقف جاد من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس”.

وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ “إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع”.

كما دعت (حماس) في بيانها محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، إلى متابعة ما ورد في التقرير من انتهاكات وإبادة جماعية “والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتأسيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من 3 أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 48 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 111 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.