عائلة محمود خليل وفريق الدفاع: لهذه الأسباب نقلته السلطات الأمريكية إلى لويزيانا (فيديو)

طالبت عائلة محمود خليل، طالب جامعة كولومبيا المعتقل من قبل السلطات الأمريكية، وفريق الدفاع عنه بإطلاق سراحه فورا.

وقالت زوجة محمود في بيان قرأته محامية من فريق الدفاع عنه، الأربعاء، إن زوجها اختطف من المنزل، و”من المعيب أن تواصل سلطات الولايات المتحدة احتجازه بسبب موقفه”.

وأضاف البيان أن اختفاء محمود دمر حياة الأسرة، و”تسبب في حالة من انعدام اليقين”.

من جانبه، قال رمزي قاسم، أحد أعضاء فريق الدفاع، إن “ما حدث مع محمود خليل أمر مشين بالنسبة لأي شخص يؤمن بحرية التعبير في الولايات المتحدة”.

وأضاف قاسم أن خليل “مقيم شرعي وقانوني في الولايات المتحدة”، واعتقل لأنه “انتقد ما يحدث في قطاع غزة وانتقد الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية”.

وقال إن “السلطات نقلت خليل إلى لويزيانا في إجراء انتقامي لمنعه من الوصول إلى محاميه وسلب حقوقه القانونية”، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة من أجل إعادته إلى نيويورك.

واعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية خليل، وهو طالب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب التي شهدتها جامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي، رفضا لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان خليل عضوًا في فريق الطلاب المفاوض مع مسؤولي الجامعة للمطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل احتجاجا على الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن القبض على خليل “لا يتعلق بحرية التعبير”.

وأضاف روبيو، في تصريحات في مطار شانون بأيرلندا خلال توقف طائرته للتزود بالوقود، أن “الأمر يتعلق بأشخاص ليس لديهم الحق في التواجد في الولايات المتحدة”.

وتأتي تصريحات روبيو رغم تأكيد اتحاد الطلاب في جامعة كولومبيا وفريق الدفاع أنه يحمل بطاقة الإقامة الدائمة الخضراء.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن اعتقال خليل “هو أول اعتقال من بين اعتقالات كثيرة قادمة”، مضيفا أن وجود خليل في الولايات المتحدة “يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية”.