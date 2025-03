فلسطين لا إسرائيل.. خريطة على الخطوط الجوية الكندية تثير غضب داعمي الاحتلال

أثار وضع عبارة “الأراضي الفلسطينية” بدلا من “إسرائيل” على خرائط الخطوط الجوية الكندية، جدلا واسعا بعد أن لاحظ أحد الركاب على متن رحلة تابعة للشركة كتابة “الأراضي الفلسطينية” على خريطة بشاشة المقعد بدلًا من “إسرائيل”، وفقًا لما ذكرته قناة N12 العبرية.

ووقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي، على متن رحلة داخلية كانت متّجهة من مدينة فانكوفر إلى مدينة تورنتو، وانتشرت الصورة التي التقطها الراكب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما الصفحات العبرية وحسابات لإسرائيليين وداعمي الاحتلال.

ردود غاضبة من داعمي إسرائيل

وكتب أحد الغاضبين في منشور على منصة إكس “في خريطة رحلات طيران كندا، إسرائيل غير موجودة، ربما حان الوقت بالنسبة للإسرائيليين واليهود أن تتوقف شركة طيران كندا عن الوجود أيضًا”.

In Air Canada's flight map, Israel does not exist.😱 Maybe it's time that for Israelis and Jews- Air Canada will stop existing as well.🤬#AirCanada #Israel pic.twitter.com/SiDbEx9KjZ — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) March 12, 2025

وذهب غاضب آخر إلى المطالبة بعدم وجود دولة كندا نفسها، قائلًا “قريبا لن تصبح كندا موجودة”. ودعا ثالث إلى حرق كندا، قائلا “انقلوا الحرائق من الولايات المتحدة إلى كندا، الآن”. كما تعهد العديد من داعمي إسرائيل بعدم استخدام شركة الطيران الكندية في سفرهم.

رد الخطوط الكندية

وعلى إثر هذا الجدل، ردت الخطوط الجوية الكندية على الحساب الذي نشر القصة عبر موقع إكس، مؤكدة فيه أن النظام المستخدم للخرائط على طائراتها هو نظام خرائط يُشغل من قبل مورد خارجي، وأنها تتولى حل المسألة.

وأضافت “علمنا بوجود مشكلة في عرض الخرائط التفاعلية على أنظمة الترفيه أثناء الرحلات على إحدى طائراتنا من طراز بوينغ 737، وقد أثرت هذه المشكلة على شركات طيران أخرى استخدمت النظام نفسه. نحن نعمل حاليًّا مع مورد خارجي آخر لعلاج المسألة”.

Air Canada has been made aware of a display issue with the interactive map on the IFE systems of its B737 aircraft. The issue has affected other carriers using the same system and we are working with the third-party provider on a remedy. — Air Canada (@AirCanada) March 10, 2025

وفي المقابل، اعتبر البعض أن وضع اسم “فلسطين” بدلا من “إسرائيل” على الخريطة هو الوضع الصحيح، حيث كتب أحدهم “لا تشغلوا بالكم، لديكم الخريطة الصحيحة بالفعل”.

وقال حساب آخر “لا يوجد ما يستدعي الإصلاح، فقط يمكنكم تحديث الخريطة ليكتب عليها ’فلسطين‘ بدلا من ’الأراضي الفلسطينية‘”.

don’t bother, you already have the map correct. — damion (@Damion88413909) March 10, 2025

ودعا حساب باسم “ناتالي” الخطوط الجوية الكندية إلى الإبقاء على “فلسطين” في الخريطة، قائلًا “نظرًا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ربما تكون هذه إشارة إلى تركها كما هي فلسطين”.

@AirCanada given the genocide committed by #Israel, perhaps it is a sign to leave it as #Palestine ❤️❤️❤️❤️❤️🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 — Natalie (@XiNatalie) March 10, 2025

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة طيران موقفًا مشابهًا، ففي أغسطس/آب الماضي، أثارت شركة الطيران الأمريكية “جيت بلو” غضب الإسرائيليين بعد حذفها “مرتفعات الجولان المُحتلة” من خريطة إسرائيل، ووضعت بدلا منها “الأراضي الفلسطينية”، مما جعل اسم “إسرائيل” يظهر بخط صغير على الخريطة مقارنة بخط أكبر لاسم “فلسطين”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الشركة الأمريكية قدمت اعتذارها للغاضبين، وأعلنت أنها ستقوم بتغيير الخرائط في الطائرات وفقًا لإرشادات الحكومة الأمريكية، موضحة أن الخريطة المعروضة كانت من إعداد طرف ثالث.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد عدة دول غربية، من بينها كندا، احتجاجات متواصلة دعمًا لفلسطين ورفضًا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 48 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 111 ألف جريح، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.