قطر تزود سوريا بالغاز عبر الأردن لزيادة توليد الكهرباء (فيديو)

أعلنت قطر، اليوم الخميس، تزويد سوريا بالغاز الطبيعي للمساهمة في زيادة توليد الطاقة الكهربائية ورفعها تدريجيا، وذلك عبر الأردن، في مبادرة مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وقال القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود الشريف، في لقاء مع الجزيرة مباشر “سنقوم بإمداد أشقائنا في سوريا عبر الأراضي الأردنية ب400 ميغا وات من الكهرباء”.

وأشار القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا، إلى أنه سيتم تزويد الكهرباء لمحطة “دير علي” في المرحلة الأولى، ثم باقي المحافظات السورية، خلال المرحلة الثانية.

وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستؤدي هذه المساهمة إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 13, 2025

وقال القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق، إن المرحلة المقبلة من إمداد الغاز ستشمل محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة والسويداء ودرعا وحمص ودير الزور وحلب وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية.

وأكد أن ذلك سيزيد من التوليد الكهربائي لنحو 6 ساعات في المرحلة الأولى، وذلك في إجابة على سؤال حول زيادة ساعات الكهرباء بعد المبادرة التي بدأت اليوم بمحطة “دير علي” لتوليد الكهرباء.

من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري المهندس عمر شقروق، إن المبادرة القطرية ستساهم في توليد نحو 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية.

وأكد أن ذلك سيسهم في زيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، وأن ذلك ينعكس أيضا، إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.