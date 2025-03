“مات من مات وفرّ من فرّ”.. شهادات صادمة من سودانيين في معسكر زمزم للنازحين (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، أوضاعا إنسانية في مخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، مع قدوم المزيد من النازحين جراء القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وقال وافدون جدد إلى المخيم، قدموا جراء القتال المستعر في الفاشر، إنهم نزحوا من مناطق وبلدات وقرى مختلفة في ريف الفاشر، مشيرين إلى أن جنودا من الدعم السريع اعتدوا عليهم بالسلب والسرقة.

وشكا نازحون صعوبة الأوضاع في المخيم، حيث يفتقدون مأوى أو خيمة يمكن أن يعيشوا تحتها، مع ضياع كل ممتلكاتهم ومواشيهم وحتى محصولهم الزراعي.

وفي شهر رمضان ازدادت معاناة النازحين، بسبب الشح الشديد في المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات المعيشة، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة كبيرة يصعب معها على النازحين شراؤها.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” وقف جميع أنشطتها في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور غربي السودان.

وقالت المنظمة في بيان، إنها اتخذت “قرارًا صعبًا” بتعليق جميع أنشطتها في مخيم زمزم، بعد تصعيد الهجمات داخل المخيم وحوله، وذكر بيان للمنظمة أن نحو نصف مليون نازح يقيمون في مخيم زمزم.

وأضاف بيان المنظمة أن “التصعيد الحالي للهجمات والقتال داخل مخيم زمزم للنازحين وحوله، الواقع بالقرب من الفاشر في شمال دارفور، يجعل من المستحيل على المنظمة مواصلة تقديم المساعدة الطبية في مثل هذه الظروف الخطرة”.

"The level of crisis in #Sudan is unprecedented." — @LelmiU, @UNICEFEMOPS Director, reporting from the field.

⚠️ 3.3M children at risk of acute malnutrition

⚠️ 5M children displaced

⚠️ 17M out of school for nearly 2 years

Urgent action is needed. #ForEveryChild pic.twitter.com/OZ8P7rF0Or

— UNICEF Sudan – اليونيسف في السودان (@UNICEFSudan) March 12, 2025