مصرع 8 مصريين وإصابة 12 بحادث تصادم قطار مع حافلة ركاب في الإسماعيلية (فيديو)

أفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، بأن حادث تصادم قطار مع حافلة ركاب صغيرة بمحافظة الإسماعيلية أدى إلى مصرع 8 أفراد وإصابة 12 آخرين بجراح.

وذكرت محافظة الإسماعيلية في بيان صحفي الخميس أن الحادث وقع عندما اصطدم القطار رقم 293 بخط القنطرة شرق/بئر العبد، في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، بحافلة ركاب صغيرة (ميني باص) كانت تعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الحافلة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أن الوزارة دفعت بنحو 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأنها تتابع تقديم خدمات الإسعاف والعلاج للمصابين.

وأضاف البيان أن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع حالة المصابين، وأنه تم نقل 12 مصابا بعد الحادث إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج.

سبب الحادث

وأوضحت هيئة السكك الحديدية في بيان أن سبب الحادث يرجع إلى أن حافلة ركاب (ميني باص) كانت “تعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص”، فيما أشارت إلى أن القطار كان على مساره المعتاد.

وناشدت هيئة السكك الحديدية “السادة المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في إزهاق الأرواح”.

تعويضات للمصابين

ومن جانبه طلب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، سرعة صرف مبلغ 100 ألف جنيه مصري عن كل حالة وفاة في حادث التصادم.

وطلبت وزيرة التضامن من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.

يذكر أن حوادث تصادم القطارات مع سيارات وحافلات تعبر قضبان السكك الحديدية من غير المكان المخصص لها أو نتيجة خلل في تنظيم مسار العبور تتكرر في مصر منذ سنوات طويلة.