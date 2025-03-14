حدث فلكي نادر.. القمر يتحول إلى كتلة حمراء إثر خسوف كامل (شاهد)

تشهد سماء الأرض، منذ مساء أمس الخميس، حدثًا فلكيًا نادرًا، حيث يتحول القمر إلى اللون الأحمر في خسوف كلي، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يتبعه بعد أسبوعين كسوف جزئي للشمس.

ويبدو الخسوف مرئيًا بشكل كامل في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية ومعظم المناطق الواقعة في المحيطين الهادئ والأطلسي، إضافة إلى أقصى غرب أوروبا وإفريقيا. وتحدث هذه الظاهرة تقريبًا مرتين في السنة، عندما تتراصف الشمس والأرض والقمر بشكل تام، حيث يكون القمر في مرحلته الكاملة.

وخلال الخسوف، ينزلق القمر إلى ظل الأرض، مما يحجب أشعة الشمس ويخفف الوهج الأبيض للكوكب. ورغم ذلك، يظل القمر مضاءً بلون أحمر، حيث يتم تصفية ضوء الشمس بوساطة الغلاف الجوي للأرض، ليعكس اللون الأحمر نحو القمر.

مدة الخسوف ومرحلة الاكتمال

ويستمر الخسوف نحو 6 ساعات، مع مرحلة اكتماله التي تستغرق أكثر من ساعة بقليل، عندما يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض.

وبعد أيام قليلة، وتحديدًا في 29 مارس/آذار الجاري، سيحدث كسوف جزئي للشمس، وسيكون مرئيًا فوق شرق كندا وأوروبا وشمال روسيا وشمال غرب إفريقيا.

وكما يحدث مع خسوف القمر، يحدث الكسوف عندما يتراصف الشمس والقمر والأرض، ولكن هذه المرة يكون القمر بين الشمس والأرض.

ومن المهم مراقبة الكسوف الجزئي باستخدام نظارات خاصة فقط، حيث يمكن للأشعة الشمسية أن تسبب أضرارًا دائمة في البصر إذا تمت مشاهدتها بالعين المجردة.