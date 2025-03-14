شاهد: طائرة مسيَّرة إسرائيلية تطلق قنابل بمحيط مدرسة شمالي قطاع غزة

قالت مصادر للجزيرة مباشر، الجمعة، إن “طائرة كواد كابتر إسرائيلية أطلقت القنابل على محيط مدرسة الشقيري بمنطقة أبراج الندى والعودة بشمال قطاع غزة“.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية في المنطقة المستهدفة حتى الآن، ولم يصدر أي بيان من المقاومة أو من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدفهم شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

واستقبل مستشفى المعمداني جثث الشهداء الأربعة.

كما أصيب فلسطينيان في قصف دبابات الاحتلال وسط رفح، وأصيبت مواطنة ثالثة جراء سقوط قذائف مدفعية في شارع عائد البشيتي بحي الجنينة شرق رفح.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 48524 غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ارتفعت الإصابات إلى 111955، وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.