“فتشونا عرايا”.. الطفلة تقى غزاوي تتحدث عن تجربة اعتقالها في سجون الاحتلال (فيديو)

روت الطفلة المقدسية تقى غزاوي (12 عامًا) للجزيرة مباشر تفاصيل اعتقالها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بعدما أُفرج عنها هذا الأسبوع، بشروط عدة من بينها الحبس المنزلي، والإبعاد لمدة شهر عن منزل عائلتها، وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل (818 دولارا)، بالإضافة إلى كفالة طرف ثالث.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت تقى في 6 فبراير/شباط الماضي، ومددت اعتقالها حتى يوم الاثنين الماضي، بتهمة التحريض.

بطيخة مُلونة بألوان علم فلسطين

وجاء اعتقال الطفلة تقى على خلفية قيامها برسم وكتابة شعارات فلسطينية تدعم حركات المقاومة، مثل رمز البطيخة المُلونة بألوان علم فلسطين، والمثلث المقلوب الذي تستخدمه كتائب القسام في مقاطع “الفيديو” التي تنشرها لعملياتها.

وروت تقى للجزيرة مباشر العديد من أشكال التنكيل التي تعرضت لها هي وغيرها من الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، وأبرزها سجن الدامون، الذي يضم الآن 21 أسيرة فلسطينية.

وقالت تقى: تم وضع “الكلبشات” بيدي وضغطها إلى الحد الأقصى ما ترك أثرا بارزا على يدي، وتعرضت للتفتيش العاري، حيث طُلب مني نزع الملابس كافة عن جسدي، وتم تهديدي بأن يتم تعليقي بالسقف ومكثت 4 أيام دون أكل، وكنت أشرب الماء فقط.

“إجرام” بحق الطفولة

وقال عمر غزاوي، والد تقى، للجزيرة مباشر: ما حصل مع ابنتي إجرام بحق الطفولة والأطفال في مدينة القدس، ويتنافى مع الحقوق العالمية كافة للأطفال في العالم، وكل هذا حصل بسبب “خربشات” لطفل! أعتقد أن ما يحصل من عجائب هذا الزمان.

وتعيش تقى حاليا برفقة والدتها في بيت جدتها الكائن في منطقة الثوري جنوب القدس المحتلة حيث اشترطت المحكمة الإسرائيلية تحويلها للحبس المنزلي بعيدا عن بيت والدها، ما يعني أنها أيضا لن تستطيع الذهاب إلى مدرستها وستنقطع عن التعليم لمدة شهر كامل.