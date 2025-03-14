مبعوث ترامب يكشف تفاصيل مقترح “الجسر” الذي قدمه لحماس

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه قدَّم ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك تريجر مقترحًا مساء الأربعاء في الدوحة، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار لما بعد رمضان وعيد الفصح، ما يتيح فرصة للتفاوض على إطار عمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

ويشمل المقترح، وفقًا لبيان لويتكوف، الجمعة، آلية تُعرف باسم “الجسر”، تتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مع تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق حل دائم للصراع خلال التهدئة الممتدة، مشددًا على أن الإفراج عن المواطن الأمريكي الإسرائيلي إيدن ألكسندر يُعَد أولوية قصوى، نُقلت بوضوح إلى حركة حماس عبر وسطاء قطريين ومصريين.

واتهم ويتكوف حركة حماس بالمماطلة وطرح مطالب “غير واقعية”، مشيرًا إلى أن المهلة النهائية لتنفيذ الاتفاق اقتربت، وأن الولايات المتحدة ستتخذ ردودًا حازمة في حال عدم الالتزام بالشروط ضمن الإطار الزمني المحدد.

وقال “تراهن حماس بشكل خاطئ على أن الوقت في صالحها، لكنه ليس كذلك”.

موقف حماس

وأعلنت حركة حماس، الجمعة، توجُّه وفد من قيادتها إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين ومتابعة مستجدات المفاوضات، وذلك بعد تقديمها رد قبول على مقترح الوسطاء، بشأن إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل جنسية أمريكية، و4 جثث لأسرى مزدوجي الجنسية.

وقالت حماس في بيان “توجَّه الوفد المفاوض في الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين، ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس موافقتها على “إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثث 4 آخرين من مزدوجي الجنسية”.

وأضافت في بيان “تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية”.

ودعت حماس إلى “إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة”.

في المقابل، أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء.

وقال مكتب نتنياهو، الجمعة “في حين قبلت إسرائيل مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فإن حماس تصر على رفضه ولم تتحرك قيد أنملة، وفي الوقت نفسه، تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية”.

وأضاف في بيان “من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا مع الفريق الوزاري، مساء السبت، لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح الأسرى”.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن “الوفد الإسرائيلي لمحادثات وقف إطلاق النار بغزة في العاصمة القطرية الدوحة سيعود إلى إسرائيل مساء السبت”.