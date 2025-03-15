إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر وقيود على مواطني 43 دولة.. ما هي؟

قالت وكالة “رويترز” إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس فرض قيود سفر واسعة النطاق على مواطني عشرات الدول، وذلك ضمن إطار قرارات حظر سفر جديد قيد المراجعة.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الوكالة فإن هذه القيود قد تشمل تعليقًا كاملًا أو جزئيًا للتأشيرات، مما قد يؤثر في فئات مختلفة من المسافرين، مثل السياح والطلبة وبعض العاملين.

ووفقًا لمسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن القائمة المقترحة للدول التي ستُفرض عليها القيود لا تزال قابلة للتغيير، حيث لم تتم الموافقة عليها بشكل نهائي حتى الآن، وأوضح المسؤول أن القرار لا يزال في انتظار موافقة الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، قبل أن يصبح ساري المفعول.

حظر كامل

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الحظر الجديد سيشمل تعليقًا كاملًا لتأشيرات السفر لمواطني 11 دولة، هي أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.

وسيؤدي هذا القرار إلى منع مواطني هذه الدول جميعهم من دخول الولايات المتحدة، بغض النظر عن الغرض من الزيارة.

قيود جزئية

وإلى جانب الدول التي ستُفرض عليها قيود شاملة، ستواجه مجموعة أخرى من الدول قيودًا جزئية، مما قد يؤثر في فئات معينة من التأشيرات، مثل تأشيرات السياحة والدراسة.

وتشمل هذه الدول إريتريا، هايتي، لاوس، روسيا البيضاء، باكستان، روسيا، سيراليون، تركمانستان، ميانمار، وجنوب السودان، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود إلى تقليص عدد المسافرين من هذه الدول إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

قيود مستقبلية

وبالإضافة إلى ذلك، حددت الوثيقة مجموعة أخرى من الدول التي قد تواجه تعليقًا جزئيًا للتأشيرات في المستقبل، ما لم تعمل على معالجة أوجه القصور في أنظمتها المتعلقة بالسفر والأمن.

وتشمل هذه الدول أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، الدومينيكان، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، مالي، زيمبابوي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، وفانواتو.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه الدول قد تخضع لمراجعة مستمرة، وفي حال عدم امتثالها للمعايير الأمريكية، فقد تُفرض عليها قيود مماثلة لتلك المفروضة على الدول الأخرى.

وخلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، أوقف القضاء تنفيذ النسختين الأوليتين من حظر السفر الذي كان قد أقره، إلا أن المحكمة العليا سمحت في وقت لاحق بتنفيذ نسخة معدلة من الحظر، وحظرت هذه النسخة دخول المواطنين من 8 دول، 6 منها ذات أغلبية مسلمة، وقد شهدت القائمة تطورًا مع مرور الوقت.

وعقب تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، أصدر إعلانًا يقضي بإلغاء حظر السفر الذي فرضه سلفه ترامب، واصفًا إياه بأنه “عار على ضميرنا الوطني”، و”يتناقض مع تاريخنا الطويل في استقبال الأشخاص من جميع الأديان وغير المؤمنين”.

وفي يناير من العام الجاري، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعادة فرض الحظر، مؤكدًا أنه يهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يخططون لارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي أو نشر أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.