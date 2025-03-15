غزة.. 9 شهداء بينهم صحفيين باستهداف الاحتلال فلسطينيين في بيت لاهيا

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفيين، اليوم السبت، في استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين بينهم صحفيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال الدكتور محمد حسنة المسؤول في العمل الخيري، إن قوات الاحتلال قصفت مركبتين كانتا تقلان طواقم عمل توزيع مساعدات شمال قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن الشهداء الذين ارتقوا جراء استهداف مباشر لهم شمال غزة، هم:

‏بلال أبو مطر- إعلام

‏محمد الغفير- ميداني

‏محمود السراج- مصور

‏بلال عكيلة – مصور

أبو حازم سرداح- سائق

أبو صهيب النجار- متحدث

‏محمود اسليم- مصور درون

‏محمود البسوس- مصور درون

وكان شابّان فلسطينيان، أحدهما صيّاد، استشهدا بعد قصف قوات الاحتلال مركبه بقذيفة في منطقة بحر السودانية شمال غزة، كما استشهد الشاب عمر عبد الحكيم، خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم شرقي نابلس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة سالم شرق نابلس، عند اقتحامها البلدة، كما استشهد الصيّاد محمد رياض صيام في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب عمر عبد الحكيم داوود اشتية (21 عاما) استشهد عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة ونقل إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.

إطلاق رصاص كثيف

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء الجمعة، اندلعت خلالها مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بكثافة، والغاز السام المسيل للدموع، كما احتجزوا طفلا في المنطقة.

وبيّن مقطع فيديو خاص بالجزيرة مباشر، وداع الشهيد عمر عبد الحكيم الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية سالم شرقي نابلس-من قبل ذويه.

استشهاد صياد في غزة

من ناحية أخرى، استشهد شاب فلسطيني مساء الجمعة، في منطقة بحر السودانية شمال غزة جراء إطلاق بوارج الاحتلال الإسرائيلي قذيفة تجاه مركبه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الصياد محمد رياض صيام (22 عاما) استشهد، قرب بحر منطقة السودانية شمال غزة، بعد إطلاق بوارج الاحتلال قذيفة تجاه مركبه.