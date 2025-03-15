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تنميط عنصري وسياسات.. غوتيريش: نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
15/3/2025-|آخر تحديث: 15/3/202508:10 PM (توقيت مكة)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك ارتفاعا “مقلقا” في التعصب ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.

وجاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام، في وقت لاحظت منظمات حقوق الإنسان في العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

التعصب ضد المسلمين

وقال غوتيريش، دون ذكر أي دولة أو حكومة محددة “نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين، من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة”.

وأضاف “يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات، وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز”.

وفي الوقت الحاضر، اشتكى العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك بالدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنَّف خطأ من منتقديهم على أنه دعم لحركة حماس.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها.

اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام

واحتفى العالم في 15 مارس/آذار 2023 لأول مرة بـ”اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام”، أو ما يُعرف بـ”الإسلاموفوبيا”، بعد أن أقرته الأمم المتحدة العام السابق 2022.

وتبنى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بالإجماع قرارا اقترحته باكستان، يجعل 15 مارس من كل عام يوما لمحاربة الإسلاموفوبيا.

ويدعو النص غير الملزم إلى “تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.

وقدَّمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، ويوافق اليوم الذي اقتحم فيه مسلح مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة 40.

وفي 15 مارس 2024، صدَّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وحظي مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، من دون أن تعارضه أي دولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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