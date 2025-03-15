الرئيس السوري يقرر صرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، قرارا يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وينص القرار على صرف منحة مالية للعاملين في الدولة، من المدنيين والعسكريين، بمقدار إجمالي راتب شهر واحد. كما يشمل القرار أصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، الذين سيحصلون على منحة تعادل إجمالي معاش شهر واحد.

وتشمل المنحة جميع العاملين في الدولة من الفئات الدائمة والمؤقتة والعاملين بالأجر اليومي. كما أُعفيت المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات، وفقًا لما ورد في القرار.

وتم تكليف وزير المالية بتنفيذ أحكام القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، في 15 من شهر رمضان، الموافق 15 مارس/ آذار الجاري.

ويأتي هذا فيما تشهد عدد من المدن السورية، اليوم، احتفالات بمناسبة حلول الذكرى الـ14 للثورة، والتي نجحت في إسقاط نظام الأسد والانتقال إلى مسار سياسي جديد.