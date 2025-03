المفوض العام للأونروا يحذر: جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين سيُحرَم من التعليم إذا انهارت الوكالة

حذَّر المفوَّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن انهيار الوكالة سيتسبب في حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم.

وذكر لازاريني في منشور على منصة إكس، السبت، أن 270 ألف طفل فلسطيني يدرسون حاليا في مدارس الأونروا، فضلا عن افتتاح 130 مركزا تعليميا مؤقتا في قطاع غزة، مكنت 47 ألف طفل فلسطيني من مواصلة التعلم.

A ray of hope from #Gaza

More than 270,000 boys and girls have enrolled in the @UNRWA education programme. They’re receiving basic learning in Arabic, English, mathematics & science.

Our teams have recently opened another 130 temporary learning spaces in schools + shelters.… pic.twitter.com/nsM5LFblEm

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 15, 2025