وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: ترحيل طالبة واعتقال أخرى بتهم تتعلق بالإقامة ودعم حماس

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، ترحيل طالبة بجامعة كولومبيا بعد إلغاء تأشيرتها الطلابية بتهمة “الدعوة للعنف ودعم الإرهاب” إثر مشاركتها في مظاهرات رافضة للحرب على غزة، في حين اعتُقلت طالبة فلسطينية “لانتهاء صلاحية تأشيرتها وتجاوز مدة الإقامة القانونية”.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي أن الطالبة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية تدرس الدكتوراه في التخطيط الحضري بجامعة كولومبيا، أُلغيت تأشيرتها يوم 5 مارس/آذار الجاري، بعد اتهامها بـ”دعم حماس وممارسة أنشطة تُصنف مؤيدة للإرهاب”، وهي تهم لم تُدَن بها.

وأشارت الوزارة إلى أن سرينيفاسان غادرت الولايات المتحدة باستخدام تطبيق “CBP Home” المخصص لإجراءات الترحيل الذاتي يوم 11 مارس.

اعتقال فلسطينية بدعوى انتهاء تأشيرتها

في السياق ذاته، أفادت الوزارة بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) اعتقلت الطالبة الفلسطينية لقاء كردية، وهي من سكان الضفة الغربية، بتهمة تجاوز مدة إقامتها القانونية بعد انتهاء تأشيرتها بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2022.

وأكدت الوزارة أن كردية كانت قد اعتُقلت سابقًا في إبريل/نيسان 2024 بسبب مشاركتها في احتجاجات ضد الحرب على غزة، وصفتها الوزراة باحتجاجات “مؤيدة لحماس” داخل حرم جامعة كولومبيا.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان إن “الحصول على تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة هو امتياز، وعندما يُستغل هذا الامتياز للدعوة إلى العنف أو دعم الإرهاب فيجب سحبه فورًا”.

وأضافت “تسعدني رؤية إحدى المؤيدات للإرهاب من جامعة كولومبيا تستخدم تطبيق الترحيل الذاتي لمغادرة البلاد”.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي وسط موجة من التضييق على الطلبة الأجانب الذين يتضامنون مع القضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة.

مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن محمود خليل

وفي الأثناء، شهدت كل من نيويورك وواشنطن مظاهرات تطالب بالإفراج عن الطالب الفلسطيني المعتقل محمود خليل، ورفضًا “للسلطوية المتزايدة” لإدارة ترامب.

وتجمَّع محتجون أمام جامعة كولومبيا في نيويورك تضامنًا مع خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية بسبب أنشطته في احتجاجات داعمة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

كما خرج مئات الأشخاص في مظاهرات ضد ما وصفوها بـ”السلطوية المتزايدة” لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وعبَّروا عن قلقهم إزاء محاولات التضييق على الحقوق الدستورية.

والأحد، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكدت إيمي غرير، محامية الطالب الفلسطيني، في بيان، اعتقال خليل رغم أنه موجود في الولايات المتحدة بصفته “مقيمًا دائمًا يحمل بطاقة خضراء”، وأنه متزوج من أمريكية، وأن السلطات ألغت بطاقته الخضراء.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القول في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة إكس “سنلغي تأشيرات أنصار حماس في الولايات المتحدة أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم”.