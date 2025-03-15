زيلينسكي يتهم بوتين بالكذب بشأن حصار القوات الأوكرانية في كورسك

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ”الكذب” بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا والوضع الميداني في إقليم كورسك الروسي.

وقال زيلينسكي “بوتين يكذب على الجميع بشأن الوضع على الأرض، وخصوصا بشأن ما يحدث في منطقة كورسك، حيث تواصل قواتنا الأوكرانية عملياتها”، مضيفا “بوتين يكذب أيضا بشأن كيف أن وقف إطلاق النار معقد للغاية”.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، السبت، أن روسيا تهدف إلى تطويق القوات هناك، ولكن من داخل الأراضي الأوكرانية، نافيا تقارير أفادت بأن القوات الأوكرانية محاصرة في كورسك، ووصفها بأنها “مختلقة من جانب روسيا”.

وتابع “قلنا إن للجانب الأوكراني وجودا في مقاطعة كورسك، وإن محاصرة الجيش الأوكراني كذبة من بوتين. لا حصار للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك”.

أوكرانيا بحاجة إلى الدعم

لكن زيلينسكي قال في الوقت ذاته إن بلاده “بحاجة ماسّة إلى مساعدة غير مسبوقة” بعد اجتماع مع نحو 25 دولة يوم السبت في الجولة الثانية من المحادثات التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأضاف أن المحادثات أصبحت تُعقد “أسبوعيا تقريبا”، وتضم دولا من خارج أوروبا، بما في ذلك كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

كما ذكر أن اجتماعا آخر سيُعقد بعد نحو أسبوع، ما يشير إلى تزايد الزخم لتشكيل التحالف، في الوقت الذي تتباحث فيه الولايات المتحدة مع روسيا لتطبيق وقف إطلاق نار كامل مقترح لمدة 30 يوما.

وأشار زيلينسكي في المؤتمر الصحفي إلى أن روسيا “تريد موقفا أقوى قبل وقف إطلاق النار. إن تاخير العملية مرتبط في الواقع بسعيهم لتحسين وضعهم في ساحة المعركة”.

الجيش الروسي يؤكد انتصاراته

وعلى الجانب الآخر، نشر الجيش الروسي يوم السبت مقطعا مصورا مسجلا يُظهر جنودا يسيرون عبر الأحياء المدمرة في بلدة سودجا الرئيسية بمقاطعة كورسك التي قالت موسكو أنها استعادتها من القوات الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت سودجا، التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 5000 نسمة قبل الهجوم، أكبر بلدة استولت عليها قوات كييف العام الماضي بعد هجومها المفاجئ عبر الحدود.

وصرَّح القائد العسكري الأعلى لأوكرانيا، الجنرال أوليكساندر سيرسكي، الخميس، بأن الطائرات الروسية شنت العديد من الضربات على كورسك، ودمرت سودجا كلها تقريبا.

ولم يعلّق على ما إذا كانت أوكرانيا لا تزال تسيطر على البلدة، لكنه قال إن بلاده “تحرك (القوات) إلى خطوط أكثر فائدة”.

بوتين يطالب الجنود الأوكرانيين بالاستسلام

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرَّح، يوم الجمعة، بأن آلاف الجنود الأوكرانيين يحاصرهم الجيش الروسي، مضيفا أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحفاظ على حياتهم.

وبعد ساعات، أبلغ بوتين مجلس الأمن القومي بأن موسكو مستعدة للقيام بذلك إذا ألقت القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك أسلحتها واستسلمت.

وكان بوتين قد زار منطقة كورسك، الواقعة غرب روسيا، الأربعاء، لأول مرة منذ أن سيطرت القوات الأوكرانية على بعض الأراضي في المنطقة.

وأمر بوتين الجيش الروسي بأن “يحرر بشكل كامل” منطقة كورسك الروسية.

وقال بوتين الذي ارتدى بزة عسكرية لرئيس الأركان الروسي حسب تصريحات بثها التلفزيون الروسي “أتوقع إنجاز كل المهمات القتالية التي تخوضها وحداتنا، وأن يتم قريبا تحرير أراضي منطقة كورسك كلها من العدو”.

وكانت أوكرانيا تأمل مبادلة الأراضي التي سيطرت عليها في روسيا بأراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا في المفاوضات المقبلة.