سوريا تحتفل بالذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة (شاهد)

بدأ الأهالي في العاصمة السورية دمشق، التوافد إلى ساحة الأمويين، اليوم السبت، للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية. وانتشرت عناصر الأمن العام في الساحة، لضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء الاحتفال.

وفي مدينة إدلب، تجمع مئات المواطنين في ساحة السبع بحرات للاحتفال بالذكرى تحت شعار “سوريا تنتصر”، حيث رفع المشاركون الأعلام السورية، وأعربوا عن تمسكهم بمبادئ الثورة ورفضهم للاستبداد.

وفي 15 مارس / آذار 2011، اندلعت شرارة الثورة السورية عبر احتجاجات غير مسبوقة انطلقت في البلاد التي حكمتها عائلة الأسد “حافظ الأسد ثم ابنه بشار”.

وفي حين تم تفريق تظاهرات بالقوة في دمشق، شكلت درعا ، جنوب سوريا مهد الانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاحات، خصوصا بعدما أقدم النظام على اعتقال وتعذيب فتية إثر اشتباهه بكتابتهم شعارات مناهضة له على الجدران ، حيث توسعت دائرة الاحتجاجات وتصاعدت لهجتها لتطالب بإسقاط النظام.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث وإلغاء العمل بالدستور.