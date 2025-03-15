شاهد: لحظة اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل في الولايات المتحدة

انتشر عبر المنصات الرقمية مقطع “فيديو” يوثق لحظة اعتقال السلطات الأمريكية، الطالب الفلسطيني محمود خليل، حيث يظهر في “الفيديو” الذي يبدو أنه من تصوير زوجته، وهو في بهو المبنى الذي يقيم فيه.

وأظهر المقطع لحظة اعتقال خليل من قبل رجال الأمن الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، فيما تقوم زوجته باستخدام هاتف آخر للتواصل مع محاميته.

ورغم محاولات زوجته لمعرفة تفاصيل الاعتقال، كان لافتا رفض عناصر الأمن التعريف بأنفسهم أو تقديم أي معلومات حول الوكالة أو الجهة التي يتبعون لها، كما اكتفوا بالإشارة إلى المكان الذي سيتم نقل محمود إليه، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

واعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية خليل، وهو طالب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب التي شهدتها جامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي، رفضا لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان خليل عضوًا في فريق الطلاب المفاوض مع مسؤولي الجامعة للمطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل احتجاجا على الحرب.