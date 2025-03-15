شهيدان إثر قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان (شاهد)

أفادت إدارة الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان، مما أسفر عن استشهاد شخصين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني تأكيده أن الهجوم استهدف عناصر من (حزب الله).

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “الهجوم استهدف أحد عناصر حزب الله والذي كان يشارك في أنشطة إرهابية في منطقة كفر كيلا بجنوب لبنان”.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 شهيدا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن تل أبيب استمرت في تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية، مدعية أنها تستهدف منع (حزب الله) من التعافي وإعادة التسليح، أو إعادة تموضع قواته في الجنوب.