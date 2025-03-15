طلاب أجانب في الأزهر يصفون أجواء رمضان وأشهى الأكلات المصرية (شاهد)

نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لوافدين أجانب يدرسون في الأزهر الشريف، يتحدثون عن أجواء رمضان في مصر وأشهر الأكلات المصرية، بالإضافة إلى طقوس المصريين في الشهر الكريم.

وأوضح أحد الوافدين في المقطع، أنه يحب العيش في القاهرة، مشيرًا إلى أن موائد الرحمن تعد من أبرز معالم شهر رمضان في مصر، كما أشار إلى تفضيله أكلة “الطعمية” الشعبية التي تباع في شوارع العاصمة.

واتفق عدد من الوافدين على أن الأكلات الشعبية تعدّ من أبرز الأشياء التي تميز مصر، معبّرين عن حبهم وامتنانهم للشعب المصري وارتباطهم الكبير به خلال فترة دراستهم في الأزهر الشريف.