فعاليات القرنقعوه في قطر.. مشاركة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

شهدت احتفالية “القرنقعوه” بالنادي العربي الرياضي في مدينة الوكرة القطرية مشاركة مميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعزيزًا لمبدأ الدمج والشمولية، وهو ما ظهر في مشاركتهم في مسابقات، وألعاب شعبية، وأنشطة حرفية، وسط أجواء رمضانية ممتعة.

ونظم الفعالية النادي العربي الرياضي في الوكرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ومركز فتيات الوكرة، احتفالا بليلة النصف من رمضان، التي تعرف باسم “القرنقعوه” في قطر.

والقرنقعوه هو أحد الاحتفالات المعروفة في دولة قطر ودول الخليج العربي، ويُعد من المناسبات الرمضانية المحببة لدى الأطفال الذين يتنقلون خلالها من بيت إلى بيت لجمع الحلوى والمكسرات التي يقدمها لهم الجيران.

ويُقام احتفال القرنقعوه في ليلة النصف من شهر رمضان، رغم أن فعالياته قد تبدأ قبل هذا الموعد، ويجسد الاحتفال تكريمًا للأطفال الذين اجتازوا منتصف الشهر وصاموا الأسبوعين الأوليين من رمضان، وربما يكون هذا الصيام لأول مرة في حياتهم، ولهذا يُعد القرنقعوه وسيلة تحفيزية تشجع الأطفال على مواصلة صيام النصف الثاني من الشهر المبارك.

وأكد محمد العامري، رئيس اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي، للجزيرة مباشر دور المؤسسات الشبابية والثقافية في دعم فعاليات وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة داعمة تمكنهم من المشاركة في المجتمع وتعزيز قدراتهم.

بيئة داعمة

وقال العامري: “تلعب المؤسسات الشبابية والثقافية ومن ضمنها النادي العربي دورا محوريا في دعم فعاليات وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة داعمة تمكنهم من المشاركة في المجتمع، وتعزيز قدراتهم، وتحسين جودة حياتهم، وضمهم ضمن الأدوار الرئيسية التي تمكنهم من هذه المنافسات، أو انخراطهم في هذه المؤسسات الرياضية أو الشبابية أو الثقافية”.

وأضاف العامري أن النادي العربي وضع خطة سنوية تتضمن تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية وثقافية وتعليمية ورياضية تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتشجيعهم على مشاركة الأنشطة المجتمعية وتقليل عزلتهم.

كما أشار إلى أهمية تنظيم حملات توعوية لتغيير الصورة النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز ثقافة الاحترام والتفاهم، وتقديم ورشات عمل حول كيفية التعامل معهم.

ووجهت إكرام عبد الرازق، والدة المشاركة علا، الشكر للقائمين على الاحتفال، وقالت: “هم مهتمين بهذه الفئة ودمجينهم مع الأطفال الطبيعيين، استأنسوا ولعبوا مسابقات وألوان وهدايا وحلويات”.

وأشاد الشاب يحيى عبد الغني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالفعالية قائلًا: “الفعاليات اليوم جميلة الحمد لله، والقرنقعوه بيخلي الأطفال يكونوا فرحانين مع أصدقائهم ومجتمعين مع أحبابهم، الأجواء اللي أنا شفتها فيها أشياء حلوة وفيه جوائز ومسابقات وهدايا وبتخلي الواحد يستفيد”.

عادات قطرية

وقالت فضيلة، شقيقة يحيى عبد الغني: “اليوم احتفال رائع جدا، الله يجزيهم الخير كل القائمين على الفعالية، يهتمون بالأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل التفاصيل اللي تهمهم، وتحسن من نفسيتهم، واللي تحسسهم إنهم يشاركون بالمجتمع وإنهم فئة الناس يهتمون فيها، ولها فائدة في المجتمع وليست مهمشة”.

وأضافت للجزيرة مباشر: “أخي يحيى من ذوي الاحتياجات الخاصة، أول ما سمع أنه في احتفالية بليلة القرنقعوه حضر نفسه وحضر الهدايا وثوبه القطري التقليدي. اليوم لما الجهات الحكومية تساعد الجهات الخاصة والجمعيات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تعرف الأطفال ذوي الاحتياجات وذوي الهمم على العادات وتراث الشعب القطري”.